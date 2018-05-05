Звезду реалити-шоу «Дом-2» обнаружили мертвой

Участница популярного российского реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Тарасюк скончалась от травм, полученных в результате падения с высоты 19-го этажа. Об этом сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ.

Инцидент произошел в московском жилом комплексе «Золотые ключи». В квартиру в этом доме она переехала в начале июня текущего года.

Подробности произошедшего пока не раскрываются. Некоторые источники утверждают, что девушка якобы пребывала в депрессии из-за неразделенной любви.

В 2013 году Тарасюк участвовала в телепроекте «Дом-2». Девушка также активно вела Instagram-аккаунт — на ее профиль подписано несколько тысяч человек.

Зато Я настоящая 🖕🏼❤️ A post shared by Анастасия (@anastasiatarasyuk) on Jun 21, 2018 at 7:44am PDT