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Звезду реалити-шоу «Дом-2» обнаружили мертвой

Lenta.ru
Фото: скриншот instagram.com/anastasiatarasyuk

Участница популярного российского реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Тарасюк скончалась от травм, полученных в результате падения с высоты 19-го этажа. Об этом сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ.

Инцидент произошел в московском жилом комплексе «Золотые ключи». В квартиру в этом доме она переехала в начале июня текущего года.

Подробности произошедшего пока не раскрываются. Некоторые источники утверждают, что девушка якобы пребывала в депрессии из-за неразделенной любви.

В 2013 году Тарасюк участвовала в телепроекте «Дом-2». Девушка также активно вела Instagram-аккаунт — на ее профиль подписано несколько тысяч человек.

Зато Я настоящая 🖕🏼❤️

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Мои малыши 🐘🐘🐘🐘#слоник #bali

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