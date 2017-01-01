Александр Ревва ответит в суде за Артура Пирожкова: кто-то из них украл «Чику»

Кагарманов заявил, что написал песню еще в 2016 году, опубликовал композицию в социальных сетях, а недавно услышал ее в исполнении Реввы. Артист подал на Ревву в суд за нарушение авторских прав, заявив, что его «песню исковеркали, переделали и сделали ее просто беспонтово». Первое слушание назначено на середину июля, сообщает НТВ.

По мнению истца, Ревва полностью извратил изначальный смысл его музыкального произведения, решив прославиться за чужой счет.

«Я в своей песне делал упор на юмор. Песня была написана два года назад. Записал я ее в январе 2017 года, 3 января, на студии моего друга. Аранжировка писалась по тексту, по мотиву. Релиз на Shazam, Amazon и ITunes был 31 января 2017 года. И вот однажды пишет мне один топовый диджей, что «Артур Пирожков украл у тебя песню». Я прохожу по ссылке в Instagram... И, конечно, я был неприятно удивлен. Мне было очень обидно, что такие люди, такие артисты уважаемые занимаются вот таким...» - говорит Руслан.

Композитор Кагарманов в своем видеообращении к Ревве заявил, что раньше планировал снимать клип на свою песню, но теперь не может этого сделать.

«Артур, если ты раскрученный бренд, это не говорит о том, что тебе позволено переделывать чужое творчество под свой лад. Сделал ты это беспонтово»,

- заявил он коротко (за 20 секунд) в своем 71-секундном ролике, а потом целых 50 секунд рекламировал «украденную» песню Реввы.

Ревва - вернее, Артур Пирожков (псевдоним, под которым Ревва работает) - опубликовал песню «Чика» в своем исполнении в Instagram и на своем YouTube-канале только 11 мая. За это время ролик в общей сложности собрал около 3 млн просмотров.

Сам Александр Ревва отвергает все обвинения и убежден, что Кагарманов хочет привлечь к себе внимание за его счет. «Если парень хочет пиара, то у меня на самом деле хватит популярности всем», - сказал артист.