Ольга Бузова насмешила поклонников неудачным фотошопом

Популярная российская телеведущая, а с недавних пор еще и певица Ольга Бузова продолжает радовать своих поклонников откровенными снимками.

На днях телезвезда продемонстрировала свои аппетитные формы в бикини. При этом многие подписчики обратили внимание не на ее фигуру, а на слишком длинные пальцы.

Хейтеры подозревают, что «километровые руки» являются результатом неудачного фотошопа. «Классная фотка... но потом посмотрела на руки и ладони... что-то мне не по себе стало»,

«А что с руками? Кисти километровые», «Пальцы как у ведьмы», «Так интересно наблюдать фотошоп», «Руки, как будто стирает вручную», «Что с кистями рук? Чьи они?», «Руки Чужого»,

- прокомментировали фото пользователи Сети. Однако нашлись и те, кто посчитал, что виной всему - необычный ракурс.

При этом большинство посоветовали Ольге не пытаться самостоятельно улучшать свои фото при помощи фотошопа, а обратиться к специалистам, чтобы впредь все было идеально.