«Замуж за Бузову»: олигархи будут бороться за сердце телезвезды в новом шоу

Пережив развод с Дмитрием Тарасовым, Ольга Бузова начала активно заниматься поиском второй половины. В данное время в Италии в самом разгаре съемки проекта «Замуж за Бузову», в котором за сердце звезды борются самые состоятельные претенденты.

Несколько недель назад в солнечной Италии стартовали съемки нового шоу «Замуж за Бузову», в котором самым состоятельным женихам предстоит побороться за сердце телезвезды. Выход на экраны романтического реалити-шоу запланирован на осень, пока же 32-летняя ведущая тщательно выбирает «того самого».

Так, сегодня стали известны первые имена претендентов на сердце Ольги. Среди них – миллионер Евгений Назаров и владелец фирмы «Лебедия» по производству сыра Денис Лебедев. Первый занимается криптовалютой и проводит успешные бизнес-тренинги, второй ведет достаточно закрытый образ жизни, но ради внимания Бузовой решился на участие в телешоу.

Напомним, полтора года назад Бузова развелась со своим супругом, Дмитрием Тарасовым. И если Дмитрий практически сразу после расставания стал строить отношения с ростовской моделью Анастасией Костенко, то Ольга лишь сравнительно недавно отошла от болезненного разрыва.

Съемки нового реалити-шоу с Ольгой Бузовой в главной роли пройдут в самых живописных городах мира: Тоскане, Риме, Неаполе, Вероне.