Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой

«Здравствуйте, дорогие подписчики. Вот и пролетела моя беременность и на свет появилось прекрасное чудо! Мой малыш! Ябуду его оберегать как могу. Первое мое слово было «Наконец то», так как я очень сильно хотела увидеть ребенка. Спасибо вам всем кто поддерживал меня во время этого периода. Буду читать ваши комментарии: спасибо вам мои дорогие. Я безумно рада за все что у меня есть. Любите и цените своих детей!» (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.) - подписала трогательный снимок с новорожденным Керро.

Напомним, отцом ребенка Мэрилин Керро является Марк Александр Хансен. О новом романе участницы «Битвы экстрасенсов» стало известно осенью прошлого года, когда в Сети появились совместные фото влюбленных.

Ранее звезду телешоу связывали романтические отношения с еще одним участником «Битвы экстрасенсов» Александром Шепсом. Пара обручилась в 2014 году, но по ряду причин свадьба так и не состоялась.