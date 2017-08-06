Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой

Эстонская ведьма и звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро на днях впервые стала матерью. Участница телешоу сообщила о радостном событии в своем микроблоге Instagram.
«Здравствуйте, дорогие подписчики. Вот и пролетела моя беременность и на свет появилось прекрасное чудо! Мой малыш! Ябуду его оберегать как могу. Первое мое слово было «Наконец то», так как я очень сильно хотела увидеть ребенка. Спасибо вам всем кто поддерживал меня во время этого периода. Буду читать ваши комментарии: спасибо вам мои дорогие. Я безумно рада за все что у меня есть. Любите и цените своих детей!» (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.) - подписала трогательный снимок с новорожденным Керро.
Здравствуйте дорогие подписчики. ❤🙆♀️ Вот и пролетела моя беременность и на свет появилось прекрасное чудо! Мой малыш!❤💋❤💋❤я буду его оберегать как могу. Первое мое слово было "Наконец то" 👧😋так как я очень сильно хотела увидеть ребенка. ❤Спасибо вам всем кто поддерживал меня во время этого периода. Буду читать ваши комментарии: спасибо вам мои дорогие. Я безумно рада за все что у меня есть❤💋. #дети это #чудо Любите и цените своих детей!❤ Всем мира и добра мои дорогие подписчики!👧 ❤🤰❤ #гадание#таро#магия#духовное#развитие#энергия#ритуал#обряд#бизнес#магия#карма#ясновидение#любовь#приворот #обряды#ритуалы#колдовство#заговоры #мэрилинкерро #битваэкстрасенсов #солнце
Напомним, отцом ребенка Мэрилин Керро является Марк Александр Хансен. О новом романе участницы «Битвы экстрасенсов» стало известно осенью прошлого года, когда в Сети появились совместные фото влюбленных.
Ранее звезду телешоу связывали романтические отношения с еще одним участником «Битвы экстрасенсов» Александром Шепсом. Пара обручилась в 2014 году, но по ряду причин свадьба так и не состоялась.