«Делаю все, чтобы не пересекаться с ним». Малахов о ведущем «Пусть говорят»

Новый ведущий программы Первого канала «Пусть говорят» Дмитрий Борисов за минувший год так и не смог стать суперзвездой. Так о коллеге в интервью телеканалу «Дождь» отозвался бывший ведущий программы Андрей Малахов.

В беседе с телеканалом Малахов заявил, что у Борисова был шанс стать главной зведздой российского телевидения. Однако 32-летний ведущий этот шанс упустил.

«Индекс цитирования появления у Малахова гораздо выше, чем у Борисова. Дима Борисов потрясающий новостник, очень талантливый молодой человек, но мне кажется, что за год в прайм-тайм он мог бы стать суперзвездой, которого все хотели бы видеть на корпоративах и мероприятиях. Но этого не произошло», — сказал телеведущий.

Малахов добавил, что несмотря на уважительное отношение к молодому коллеге, встреч с Борисовым он избегает.

«Давайте скажем честно. Я уважаю Дмитрия. Я не смотрю программу «Пусть говорят» и делаю все, чтобы не пересекаться с Дмитрием Борисовым, и даже перестал ходить с ним в один спортзал», — заявил Малахов.

Дмитрий Борисов занял место ведущего в «Пусть говорят» в прошлом году, после ухода Андрея Малахова на телеканал «Россия-1». Ранее Борисов вел «Новости» на Первом канале.