СМИ о смерти известного КВНщика: «Психанул, избил подругу, а потом исчез»

Через некоторое время на сайте СКР Владикавказа было опубликовано сообщение о начавшейся проверке по факту гибели Алборова. По словам правоохранителей, тело мужчины было найдено рано утром 4 июля в коттедже на базе отдыха «Порог неба». О причинах смерти официально ничего не сообщается.

По словам следователей, о трупе в полицию заявили «какие-то люди», позвонившие в ведомство.

Официально обстоятельства трагедии не комментируют - следователи ссылаются на необходимость провести все необходимые проверки. Однако точно известно, что в ту роковую ночь квнщик находится в коттедже с женщиной.

Журналисты «Московского комсомольца» связались с представителем упомянутой выше базы отдыха, однако собеседница издания заявила, что трагедия разыгралась на частной даче, расположенной неподалеку, а вовсе не на их территории.

В свою очередь, жители близлежащего населенного пункта Стур-Дигора заявили, что Аслан Алборов погиб на даче бывшего прокурора Анатолия Дзидзоева, где

шоумен отдыхал вместе с племянницей экс-представителя надзорного ведомства,

приходящейся дочерью уважаемого во Владикавказе профессора Валерия Дзидзоева.

«Девушка не являлась его женой. Просто подруга. Они выпили. Поссорились. По слухам, он психанул, избил ее. Потом выбежал на улицу. Через некоторое время она вышла за ним. И обнаружила его тело около гаражей», - цитирует издание местного жителя.

По его словам, девушка, последняя видевшая Алборова живым, может являться его гражданской женой. Однако достоверно это пока неизвестно. При этом самого прокурора в ту роковую ночь на даче не было.

Одной из озвученных накануне версий смерти Алробова является самоубийство,

однако близкие звезды команды «Пирамида» не верят в его добровольный уход из жизни.

Звучат также предположения о том, что молодого человека подвело сердце, однако никакой конкретной информации на этот счет нет.

Журналисты отмечают, что в связи с тем, что в контексте произошедшей трагедии звучат имена не последних во Владикавказе людей, всех, кто может хоть что-то знать о случившемся попросили об этом не распространяться.