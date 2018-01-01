Вторник, 10 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО ТВ&ПЕРСОНА КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

Facebook готов заплатить 10 млн долларов за реалити-шоу с Роналду

Русский TVNET
  • Фото
  • Видео
  • Фото
Криштиану Роналду | Фото: REUTERS/Scanpix

Стриминговый сервис Facebook Watch хочет запустить многосерийную реалити-программу о жизни португальского футболиста Криштиану Роналду. Гонорар спортсмена может составить до 10 млн долларов, сообщает Variety.

В настоящее время о реализации проекта ведутся переговоры, детали его неизвестны. Однако сообщается, что реалити-шоу будет сниматься по аналогии с Tom Vs. Time — сериалом, который также выходил на Facebook Watch и рассказывал о звезде американского футбола Томе Брэди.

По данным ESPN на 2018 год, Роналду считается самым известным спортсменом в мире. Не в последнюю очередь — благодаря его активности в социальных сетях. Так, только за Facebook-страницей Роналду следят 122 млн человек.

0 Комментарии