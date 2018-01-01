Facebook готов заплатить 10 млн долларов за реалити-шоу с Роналду

В настоящее время о реализации проекта ведутся переговоры, детали его неизвестны. Однако сообщается, что реалити-шоу будет сниматься по аналогии с Tom Vs. Time — сериалом, который также выходил на Facebook Watch и рассказывал о звезде американского футбола Томе Брэди.

По данным ESPN на 2018 год, Роналду считается самым известным спортсменом в мире. Не в последнюю очередь — благодаря его активности в социальных сетях. Так, только за Facebook-страницей Роналду следят 122 млн человек.