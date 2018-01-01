Звезда «ОСП—студии» возмутил комментаторов защитой пенсионной реформы

Популярный российский шоумен, звезда юмористической передачи «ОСП-Студия» и актер озвучания Андрей Бочаров выступил в защиту идеи повышения пенсионного возраста. Об этом он написал в своем Facebook. Публикация вызвала острую реакцию со стороны многих пользователей.

Как отметил Бочаров, население Российской Федерации составляет 147 млн человек. При этом число пенсионеров достигает в 45 млн, а работающего населения — всего 72 млн человек. Именно за их счет, отмечает Бочаров, пенсионеры получают деньги.

«Мне, глядя на эти цифры, такая пенсионная система не кажется справедливой», - пишет Бочаров.

Он отмечает, что из-за развала СССР, кризисов и роста инфляции вариант с реализацией в России «справедливой» системы, когда человек сам накопил или отложил средства себе на старость, невозможен.

«И что теперь ждать пока молодой работающий человек будет кормить двух пенсионеров? А демографическая ситуация к тому и идёт. При том что большая часть этих пенсионеров вполне себе живчики трудоспособные»,

— задается вопросом автор поста.

Бочаров уверен в необходимости введения «уже давно» назревшего повышения пенсионного возраста. При этом он посоветовал своим ровесникам, которые попадают под повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет, «не ныть, а вести активный образ жизни, планировать в предстоящие 15-20 лет свернуть горы», а тем, кто младше, по мнению актера, стоит «смотреть в будущее с оптимизмом, на вас будет меньшая нагрузка».

«А вот что по-настоящему необходимо обсуждать, это гибель людей от бухашки, курения, сидячего образа жизни (это всё в статистике смертей от сердечно-сосудистых заболеваний), смерти в ДДП, несчастные случаи и пр.», - написал шоумен.

Также он уверен в необходимости проведения профилактики и диагностики болезней на ранней стадии и пожелал своим подписчикам долгой жизни.

«А пенсия...Говорят на пенсии люди спиваться начинают и с ума от безделья сходят»,

— резюмирует он.

Подписчики Андрея Бочарова массово обвинили его в продажности.