Журналист: покойный Задорнов стал удобен телепропаганде

Российские федеральные телеканалы начали охотно показывать в эфире архивные выступления сатирика Михаила Задорнова, потому что больше не боятся стать заложниками его острого языка. Такое мнение в своей колонке на сайте издания «Собеседник» высказал известный телеведущий и журналист Владимир Кара-Мурза-старший.

Анализируя свежие тренды так называемой «телепропаганды», журналист, помимо прочего, обратил внимание на интерес федеральных каналов к Михаилу Задорнову.

«Первый» и НТВ решили синхронно отметить юбилей Михаила Задорнова: 21 июля сатирику исполнилось бы 70 лет. Эти два канала покажут программы о нем, его концерты… Пока Задорнов был жив, его «признавал» по-серьезному только РЕН ТВ, у них был контракт», — написал Кара-Мурза-старший.

Теперь же, по его мнению, Задорнов не представляет «опасности» для «пропагандистских» телеканалов.

«Теперь юмориста полюбили все. Я вижу этому два объяснения. Когда человек умер, его можно без опаски раскручивать – он уже не скажет ничего лишнего. А второе: Задорнов, разоблачавший власть, говорил при этом, что и «американцы тупые». Я помню, как он перечеркнул свою визу в США прямо в эфире ТВ. Показал себя лояльным человеком. Наверное, он обиделся бы на такое определение, но это действительно так», — заключил телеведущий.

Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года в Москве после продолжительной болезни.