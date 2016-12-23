Звезды «Шерлока» объявили о разводе

Мартин Фриман и Аманда Аббингтон расстались после 15 лет, проведенных вместе. Пара, известная своей скрытностью, не спешила объявлять о проблемах в семье. В недавнем интервью Фриман поведал о том, что разошелся с женой.

Журналисты сообщают о том, что 45-летний Мартин Фриман расстался с женой, 42-летней Амандой Аббингтон. Об этом исполнитель роли доктора Ватсона в популярном сериале «Шерлок» телеканала BBC рассказал в интервью одному западному изданию. Несмотря на то, что актеры решили разойтись, они сохранили дружеские отношения. Причину, по которой это произошло, Мартин раскрывать не стал.

«Я больше не с Амандой. Но мы сохранили очень теплые дружеские отношения. Я всегда буду ее любить», –

поделился Фриман.

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Информация о том, что звезды сериала «Шерлок» решили расстаться, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники многосерийного фильма с участием харизматичного Бенедикта Камбербэтча не могли поверить в то, что Мартин и Аманда расстались.

Актеры были парой не только в жизни, но и на экране. Многие фанаты знаменитостей полагали, что они идеально подходят друг другу.

«Питт развелся с Джоли, МакЭвой ушел от жены, а теперь и Мартин Фриман!», «Вот вам новый повод для сбора петиций», «2016 год, что ты делаешь со мной?», «Любовь, ты вообще существуешь?», «Как печально…Такая была пара», «Я в шоке», «Конец года становится все ужаснее», «Эта новость выглядит как слишком далеко зашедшая шутка», «Как же я теперь буду смотреть «Шерлока», «Еще кто-то хочет успеть развестись в этом году», «Сколько можно расставаться», – обсуждали пользователи социальных сетей.

Why is she wearing Sherlocks suit?🤔 is she hoping to replace him😮 #marywatson #johnwatson #bbcone#sherlock Фото опубликовано @cumbercookies39 Дек 22 2016 в 11:34 PST

Напомним, что Мартин Фриман и Аманда Аббингтон были вместе на протяжении пятнадцати лет. Актеры познакомились на съемках картины «Только мужчины».

Романтические отношения не мешали Мартину и Аманде работать вместе: звезды снялись в таких фильмах, как «Собирая осколки бутылок», «Долг отдай», «Робинсоны» и «Все вместе», а также в сериале «Шерлок». Знаменитости воспитывают двоих общих детей – 10-летнего Джо и 8-летнюю Грейс.

Awaiting!!! #sherlock Фото опубликовано Simanova Natalya (@natalya_siman) Дек 22 2016 в 8:46 PST

В декабре 2015 года в прессе появилась информация о том, что Фриман и Аббингтон решили узаконить отношения после долгих лет, проведенных в гражданском браке.

Подобные слухи начали муссироваться после интервью звезды фильма «Хоббит». Отвечая на вопрос корреспондента, Мартин поведал о том, что не хочет вторжения в личную жизнь, а также не исключил вероятности своей свадьбы.

«Нам с Амандой давно стоило пожениться. И, быть может, мы уже женаты. Просто это не ваше дело. Моя работа является публичной, но частную жизнь я хочу сохранить закрытой», –

говорил Фриман.