Знаменитая актриса упала в шахту лифта и срочно госпитализирована

Заслуженную артистку экстренно госпитализировали. Раиса Мухаметшина была доставлена в НИИ имени Склифосовского. Медики диагностировали у 69-летней актрисы и педагога черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленные раны затылочной области. ЧП случилось в канун юбилея Раисы Минигатовны. 25 декабря ей исполняется 70 лет.

Заслуженная артистка России Раиса Мухаметшина, известная своими работами в кино в качестве актрисы озвучания, накануне была экстренно госпитализирована в Москве с тяжелыми травмами, которые она получила, упав в шахту лифта.

Трагедия с пожилой актрисой случилась в канун ее дня рождения, 25 декабря Раисе Минигатовне исполнится семьдесят лет. ЧП произошло в Институте театрального искусства на Ботанической улице, где Мухаметшина проводила занятия со студентами по актерскому мастерству. Во время лекции к преподавателю подошли охранники вуза и попросили Раису Минигатовну переставить автомобиль. Та слишком близко припарковала его к зданию, коммунальщики очищали крышу от снега и могли запросто повредить средство передвижения звезды.

По словам очевидцев, женщина была напугана этим сообщением и быстро выскочила из аудитории.

Раиса Мухаметшина, вероятно, перепутав выходы из здания, в темноте шагнула прямо в открытую шахту лифта.

Такой ее по каким-то причинам оставили лифтеры, при этом выключив свет в помещении.

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Несмотря на полученные травмы, пожилая женщина сумела найти в себе силы, чтобы позвать людей на помощь. Говорят, что изначально ее крики были приняты за репетицию театральной сцены, но позже все поняли, что произошло. Экстренно были вызваны спасательная служба и скорая помощь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лифтеров, которые не позаботились о том, чтобы обеспечить безопасность людей, работающих в здании, где велись ремонтные работы.

«Раиса Мухаметшина была госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленными ранами затылочной области», - сообщает издание Life.ru.

Раиса Мухаметшина хорошо известна поколению советских радиослушателей и кинолюбителей. В свое время она в паре с Владимиром Винокуром вела передачу на радио - «Ты, я и песня». Работала в программе «Доброе утро», принимала участие в передачах «Кривое зеркало» и «Аншлаг». Так же Раиса Мухаметшина известна как пародийная актриса и актриса озвучания.

Ее голосом говорят Мартышка в мультике «38 попугаев», Гаечка в сериале «Чип и Дейл спешат на помощь» и другие популярные персонажи.

Так же Раиса Мухаметшина известна как блестящая пародистка. Объектами ее пародий становились Клавдия Шульженко, Тамара Синявская, Эдита Пьеха, Алла Пугачева.

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