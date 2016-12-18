Юлия Ковальчук не знает об изменах Алексея Чумакова

Певица прекрасно понимает, что ее муж нравится многим девушкам. Юлия Ковальчук рассказала, ради какой женщины ее может оставить супруг. Звезда уверена, что ее соперница должна обладать исключительными качествами.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков считаются одной из самых крепких и образцовых пар российского шоу-бизнеса. Муж и жена успешно строят творческую карьеру и уже три года счастливо живут в браке – знаковую для них дату звездная чета отмечала в начале октября.

Российская певица и актриса стала главным героем программы «Секрет на миллион», где ей пришлось ответить, в том числе, и на очень провокационные вопросы Леры Кудрявцевой о личной жизни.

Когда разговор зашел о внутрисемейных отношениях, ведущая прямо спросила у Юлии Ковальчук, а каково ей быть женой такого привлекательного мужчины.

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Отвечать на вопрос Леры супруга Алексея Чумакова начала издалека.

«Я знаю, что со стороны кажется, что мы невероятно несовместимая пара,- сказала Юлия Ковальчук. - Я - сгусток энергии, мне надо рано вставать, срочно куда-то бежать. Леша – спокойный, он поздно встает, никуда не торопясь, пьет чай. Но хорошо, что мы быстро поняли, что не надо никого переделывать и успокоились…».

«А измены были?» - в лоб спросила Кудрявцева. «Слава Богу, нет», - ответила Ковальчук. «Ты уверена?» - продолжала настаивать ведущая.

«Не знаю, значит, не было, - быстро нашлась Юлия. - Я прекрасно знаю, что мой муж - очень красивый мужчина. Я знаю, как на него реагируют, как пищат девушки. Но я достаточно уверенная в себе женщина, чтобы понимать, что это должна быть очень хорошая девушка с определенным набором качеств, чтобы он захотел меня ради нее оставить или изменить мне».

Ковальчук добавила так же, что несмотря на занятость, постоянные съемки и записи новых песен, они с Чумаковым всегда находят время, чтобы провести его только вдвоем.

Кстати, в интервью Лере Кудрявцевой певица призналась, что они с мужем страстно мечтают о пополнении в семье. Юлия надеется родить Чумакову как минимум двоих малышей, а вот Алексей настаивает на троих.

«Я считаю, что рождение детей – это вопрос божественный, давайте будем честными. Мы хотим, мы делаем посыл во Вселенную, надеемся, что она нас услышит, и все случится. Мы оба здоровы, и не будем прибегать ни к каким искусственным методам. Никакой временной планки мы себе не ставим», - сказала Юлия Ковальчук.