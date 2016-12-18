Юлия Ковальчук не знает об изменах Алексея Чумакова

Юлия Ковальчук
 

Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com

Певица прекрасно понимает, что ее муж нравится многим девушкам. Юлия Ковальчук рассказала, ради какой женщины ее может оставить супруг. Звезда уверена, что ее соперница должна обладать исключительными качествами.

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Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков считаются одной из самых крепких и образцовых пар российского шоу-бизнеса. Муж и жена успешно строят творческую карьеру и уже три года счастливо живут в браке – знаковую для них дату звездная чета отмечала в начале октября.

Российская певица и актриса стала главным героем программы «Секрет на миллион», где ей пришлось ответить, в том числе, и на очень провокационные вопросы Леры Кудрявцевой о личной жизни.

Когда разговор зашел о внутрисемейных отношениях, ведущая прямо спросила у Юлии Ковальчук, а каково ей быть женой такого привлекательного мужчины.

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Отвечать на вопрос Леры супруга Алексея Чумакова начала издалека.

«Я знаю, что со стороны кажется, что мы невероятно несовместимая пара,- сказала Юлия Ковальчук. - Я - сгусток энергии, мне надо рано вставать, срочно куда-то бежать. Леша – спокойный, он поздно встает, никуда не торопясь, пьет чай. Но хорошо, что мы быстро поняли, что не надо никого переделывать и успокоились…».

«А измены были?» - в лоб спросила Кудрявцева. «Слава Богу, нет», - ответила Ковальчук. «Ты уверена?» - продолжала настаивать ведущая.

«Не знаю, значит, не было, - быстро нашлась Юлия. - Я прекрасно знаю, что мой муж - очень красивый мужчина. Я знаю, как на него реагируют, как пищат девушки. Но я достаточно уверенная в себе женщина, чтобы понимать, что это должна быть очень хорошая девушка с определенным набором качеств, чтобы он захотел меня ради нее оставить или изменить мне».

Ковальчук добавила так же, что несмотря на занятость, постоянные съемки и записи новых песен, они с Чумаковым всегда находят время, чтобы провести его только вдвоем.

Кстати, в интервью Лере Кудрявцевой певица призналась, что они с мужем страстно мечтают о пополнении в семье. Юлия надеется родить Чумакову как минимум двоих малышей, а вот Алексей настаивает на троих.

«Я считаю, что рождение детей – это вопрос божественный, давайте будем честными. Мы хотим, мы делаем посыл во Вселенную, надеемся, что она нас услышит, и все случится. Мы оба здоровы, и не будем прибегать ни к каким искусственным методам. Никакой временной планки мы себе не ставим», - сказала Юлия Ковальчук.

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