Последние снимки Джорджа Майкла повергли Сеть в шок

George Michael
 

George Michael. Фото: REUTERS/Scanpix

Журналисты раздобыли последние прижизненные фотографии Джорджа Майкла. От былой красоты британского исполнителя не осталось и следа.

Весь мир оплакивает Джорджа Майкла. Многочисленные поклонники публикуют слова соболезнований близким артиста, делятся эмоциями и желают певцу покоиться с миром. Все эти записи сопровождаются фотографиями Джорджа, на которых популярный исполнитель выглядит молодым и красивым.

Однако в последнее время Майкл выглядел совсем иначе. Из-за изнурительной борьбы с зависимостями и, по информации некоторых СМИ, болезнями певец сильно располнел.

Журналисты раздобыли последние фотографии артиста, сделанные при жизни.

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На опубликованных кадрах (которые находятся в свободном доступе в Интернете) очень сложно распознать в оплывшем, с круглыми большими щеками некогда стройного, подтянутого харизматичного Джорджа Майкла. Согласно информации прессы, британского исполнителя сняли в ресторане недалеко от своего дома в Оксфордшире, наслаждающегося сигаретой и бокалом мартини.

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Между тем официальный представитель Джорджа Майкла отверг версию о том, что перед смертью певец болел, отмечает TMZ. Как писали ранее, известный британский исполнитель 25 декабря был обнаружен мертвым в собственной постели. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность. «С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время», – заявил представитель артиста

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