Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили

Божена Рынска
 

Божена Рынска. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Общественное возмущение по поводу издевательских заявлений Божены Рынской на тему авиакатастрофы Ту-154 получило первый ответ. Его дала главный редактор женского модного российского журнала SNC Наталия Архангельская на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья, в ответ на ваши вопросы хотела бы сообщить, что Божена Рынска не работает в SNС с 1 декабря», — заявила руководитель издания. Правда,

сделала она это почему-то вечером 25 декабря – в тот день, когда Рынска угодила в новый скандал. Многие пользователи Сети сделали вывод, что увольнение произошло задним числом.

В любом случае, после этого сообщения пользователи засыпали Архангельскую благодарностями.

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Божена Рынска поглумилась над гибелью журналистов в катастрофе ТУ-154

Божена Рынска поглумилась над гибелью журналистов в катастрофе ТУ-154

Напомним, ранее Рынска на своей странице в Facebook в нецензурных выражениях поглумилась над жертвами трагедии, случившейся 25 декабря в небе над Черным морем.

Фото: Скриншот соцсети

В качестве аргументов она привела желание отомстить своим обидчикам от власти. После этого депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала светского обозревателя «мразью» и попросила следственный комитет проверить высказывания на уголовную составляющую.

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