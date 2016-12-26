Актерами года россияне назвали Козловского и Безрукова, музыкантом - Киркорова, а писателем - Донцову

Сергей Безруков
 

Сергей Безруков. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Большинство россиян (64%) назвали президента РФ Владимира Путина политиком года, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, проведенного среди 1600 человек 17-18 декабря 2016 года в 46 регионах РФ.

А вот в рейтинге актеров 2016 года лидерами стали Данила Козловский (5%) и Сергей Безруков (5%).

Музыкантом года уже несколько лет подряд называют Филиппа Киркорова (7%), далее в рейтинге расположились Григорий Лепс (4%), Николай Басков (4%), Сергей Лазарев (4%), Алла Пугачева (4%).

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Писателя года россиянам по-прежнему выбрать тяжелее всего: все содержательные ответы набирают не более 3%: Дарья Донцова (3%), Татьяна Устинова (2%), остальные - по 1% или менее.

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Самыми популярными телепередачами вновь стали проекты Первого канала: ток-шоу «Пусть говорят» (11%) и «Голос» (8%).

В рейтинге сериалов лидирует «Мажор» (8%), реже респонденты называли «Тайны следствия» (4%), «След» (4%), «Универ» (4%) и др.

Лучшими фильмом 2016 года 5% опрошенных считают «28 панфиловцев», 4% - «Экипаж».

Интересно, что среди звезд шоу-бизнеса, ТВ и кино у граждан России нет явных фаворитов - ни один из представленных в народном рейтинге «герой», сериал или фильм не смог набрать более 10% голосов респондентов.



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