Бритни Спирс
 

Бритни Спирс. Фото: REUTERS/Scanpix

На верифицированном Twitter-аккаунте Sony Music Global появилась информация о смерти американской певицы Бритни Спирс. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает The Verge.

«Бритни Спирс умерла в результате несчастного случая», — говорилось в посте. Аналогичный твит появился и в профиле музыканта Боба Дилана. Позже обе записи были удалены. Представитель Sony Music сообщил, что несколько Twitter-аккаунтов компании подверглись атаке хакерской группировки OurMine.

Ранее злоумышленники неоднократно взламывали профили знаменитостей в соцсетях. В июне они получили доступ к Instagram, Twitter, LinkedIn и Pinterest основателя Facebook Марка Цукерберга, взломали аккаунт гендиректора Google Inc. Сундара Пичаи на сервисе вопросов и ответов Quora, а также признались в любви к консоли Xbox от лица президента Sony Worldwide Studios и Sony Interactive Entertainment Сюхэи Ёсиды.

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В октябре BuzzFeed отмечал, что одним из членов группировки является ученик старшей школы Ахмад Макки, проживающий в городе Джидда в Саудовской Аравии.

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