Джордж Майкл тайно тратил миллионы долларов на благотворительность

Британский певец Джордж Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность, сообщает ITV. По данным издания, певец был очень щедрым благотворителем, который не распространялся о помощи другим.

В частности, ведущий Ричард Осман рассказал в twitter, что одна женщина в программе Deal Or No Deal заявила, что ей нужно 15 тысяч фунтов на экстракорпоральное оплодотворение.

«Джордж Майкл тайно позвонил на следующий день и дал ей эти £15 тыс.», – написал Осман.

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A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k.— Richard Osman (@richardosman) 26 декабря 2016 г.

В 1997 году мать Майкла умерла от рака. Почти через 10 лет артист дал специальный бесплатный концерт в Лондоне для медсестер национальной службы здравоохранения в знак благодарности за помощь матери.

Кроме того, Майкл помог многим детям через пожертвования в Childline, он поддерживал и другие благотворительные организации, в том числе Terrence Higgins Trust и Macmillan Cancer Support.





















Aizvērt Легендарный британский певец Джордж Майкл REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA













































Aizvērt Поклонники возлагают цветы у дома певца Джорджа Майкла в Лондоне AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA





