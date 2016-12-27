Джордж Майкл тайно тратил миллионы долларов на благотворительность

Джордж Майкл
 

Джордж Майкл. Фото: REUTERS/Scanpix

Британский певец Джордж Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность, сообщает ITV. По данным издания, певец был очень щедрым благотворителем, который не распространялся о помощи другим.

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В частности, ведущий Ричард Осман рассказал в twitter, что одна женщина в программе Deal Or No Deal заявила, что ей нужно 15 тысяч фунтов на экстракорпоральное оплодотворение.

«Джордж Майкл тайно позвонил на следующий день и дал ей эти £15 тыс.», – написал Осман.

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В 1997 году мать Майкла умерла от рака. Почти через 10 лет артист дал специальный бесплатный концерт в Лондоне для медсестер национальной службы здравоохранения в знак благодарности за помощь матери.

Кроме того, Майкл помог многим детям через пожертвования в Childline, он поддерживал и другие благотворительные организации, в том числе Terrence Higgins Trust и Macmillan Cancer Support.

Легендарный британский певец Джордж Майкл

Фото: Легендарный британский певец Джордж Майкл0

Поклонники возлагают цветы у дома певца Джорджа Майкла в Лондоне

Фото: Поклонники возлагают цветы у дома певца Джорджа Майкла в Лондоне0

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