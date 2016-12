Джордж Майкл тайно тратил миллионы долларов на благотворительность

В частности, ведущий Ричард Осман рассказал в twitter, что одна женщина в программе Deal Or No Deal заявила, что ей нужно 15 тысяч фунтов на экстракорпоральное оплодотворение.

«Джордж Майкл тайно позвонил на следующий день и дал ей эти £15 тыс.», – написал Осман.

A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k.— Richard Osman (@richardosman) 26 декабря 2016 г.