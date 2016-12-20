Дмитрий Тарасов устроил «романтик» на Мальдивах

 

Фото: instagram.com

Футболист наслаждается роскошным отдыхом в компании близких родственников. Недавно Дмитрий опубликовал очередное видео, на котором он нежится под палящими солнечными лучами. Ролик Тарасова вызвал бурю эмоций у его подписчиков.

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После расставания с ведущей Ольгой Бузовой футболист Дмитрий Тарасов отправился с близкими на Мальдивские острова. Сейчас там очень комфортная погода для отдыха. Звезда спорта наслаждается долгожданным отпуском и старается забыть обо всех проблемах. Уходящий год был для Тарасова очень сложным: он не только разошелся с супругой, но и получил серьезную травму и был вынужден прекратить тренировки в общей группе.

Находясь за рубежом, Дмитрий регулярно делится с подписчиками видео и фото, сделанными в тропическом раю.

На одном из недавних роликов Тарасов позирует лежа на песчаном берегу. На молодом мужчине солнцезащитные очки и пляжная одежда, он выглядит очень счастливым и расслабленным.

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Судя по всему, футболист использовал для съемки беспилотный летательный аппарат. На ролике можно увидеть, как камера постепенно отдаляется от лица Дмитрия, оставляя звезду глубоко вдали. Тарасов написал на песке 23 – это номер, под которым он выступает в составе «Локомотива».

«Без комментариев», – такими словами молодой мужчина подписал ролик. В нем также звучит закадровая музыка – популярная композиция рэпера Jah Khalib.

Фолловеры Тарасова пожелали ему здоровья и скорейшей реабилитации. Они также нашли, что романтическое видео идеально передает настроение во время отпуска.

«Очень здорово», «Я тоже так хочу», «Рай», «Замечательного отдыха», «Какая красота», «Вот это кайф», «Круто», «Прелесть», «Шикарно», – обсуждали подписчики Дмитрия.

Там, где вместо телефона будет Тихий океан 🌊

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Ранее в СМИ появилась информация о том, как проходит реабилитация Тарасова. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал журналистам о том, что футболист вряд ли вернется в общую группу на первых двух сборах, которые пройдут в Марбелье.

Дальнейшее участие Дмитрия в тренировках зависит от того, как пойдет процесс выздоровления. Семин не исключает, что звезда спорта сможет отправиться со своей командой в Турцию, где тоже запланированы тренировки.

Напомним также, что развод Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой состоится 30 декабря. Экс-возлюбленные подали заявление в Мещанский ЗАГС Москвы. Вокруг расставания знаменитостей ходит множество слухов, однако они предпочитают хранить молчание по поводу конкретных причин, по которым это произошло.

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