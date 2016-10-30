Родившая Крутая показала роскошное тело в купальнике

Игорь Крутой с супругой Ольгой и дочкой Викторией
 

Игорь Крутой с супругой Ольгой и дочкой Викторией. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Дочь именитого российского композитора Игоря Крутого Вика удивила своих поклонников откровенным фото. Певица, родившая дочку в ноябре 2015 года, показала роскошное тело в купальнике.

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Подписчики Крутой пришли в восхищение от ее аппетитной и очень женственной фигуры. Купальник подчеркнул все достоинства Виктории: и ее пышную грудь, и тонкую талию, и крутые бедра.

Однако дочь композитора, приложившая максимум усилий, чтобы привести свое тело к идеалу, не совсем еще довольна результатом. Вика запланировала на 2017 год избавиться от недостаточно плоского, на ее взгляд, живота.

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Самокритичная красотка будет продолжать упорно работать в тренажерном зале, чтобы на ее животе были заметны кубики. А пока 31-летняя Крутая закрывает свой несовершенный пресс рукой.

Подписчики заверили Викторию, что худеть ей уже не нужно. По мнению комментаторов, ее формы безупречны. «У Вас потрясающая фигура!», «Красивая фигурка! Очень секси💜💜💜», «Отлично сидит купальник, и фигура шикарная», «Вика,ты потрясающая!!!Только не худей», «Вика ты просто секси», – восторгаются поклонники Крутой.

Positive vibes only 🤘🏾

Фото опубликовано Victoria (@victoriakrut)

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Примечательно, что старшая дочь композитора относится к тем молодым мамочкам, которые немедленно стараются похудеть, едва родив. Виктория сразу же бросилась в тренажерный и начала возвращать утраченную стройность, едва ее малышке исполнился месяц.

Напомним, радостной новостью о прибавлении в семействе Крутых поделился в своем Instagram Филипп Киркоров. Певец сообщил, что Вика родила дочь 21 ноября 2015 года в 16:05. счастливые родители назвали малышку Деми Роуз. Выбор имени обусловлен тем, что Крутая и ее супруг, ресторатор Давид Беркович, живут в Америке.

Happy Halloween

Фото опубликовано Victoria (@victoriakrut)

Как сообщалось ранее, Вика и Давид познакомились, когда Крутой исполнилось всего 12 лет. Влюбленные узаконили свои отношения в июне 2014 года.

Сначала состоялась семейная церемония, которая прошла недалеко от Нью-Йорка, в поместье Хэмптонс. На ней присутствовали лишь самые близкие пары – родители невесты, ее сестра и несколько друзей.

Позже было организовано грандиозное торжество для друзей. Оно состоялось в конце июня того же года в Монако. На праздник было приглашено около 400 человек.


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