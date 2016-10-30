Родившая Крутая показала роскошное тело в купальнике

Дочь именитого российского композитора Игоря Крутого Вика удивила своих поклонников откровенным фото. Певица, родившая дочку в ноябре 2015 года, показала роскошное тело в купальнике.

Подписчики Крутой пришли в восхищение от ее аппетитной и очень женственной фигуры. Купальник подчеркнул все достоинства Виктории: и ее пышную грудь, и тонкую талию, и крутые бедра.

Однако дочь композитора, приложившая максимум усилий, чтобы привести свое тело к идеалу, не совсем еще довольна результатом. Вика запланировала на 2017 год избавиться от недостаточно плоского, на ее взгляд, живота.

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What's everyone's New Years resolution? Been working super hard to get my stomach in shape after baby in hope for some abs .. almost there but hopefully 2017 will be the year to get into amazing shape 😆 one of my resolutions .Какие у вас резолюции?? Фото опубликовано Victoria (@victoriakrut) Дек 28 2016 в 6:37 PST

Самокритичная красотка будет продолжать упорно работать в тренажерном зале, чтобы на ее животе были заметны кубики. А пока 31-летняя Крутая закрывает свой несовершенный пресс рукой.

Подписчики заверили Викторию, что худеть ей уже не нужно. По мнению комментаторов, ее формы безупречны. «У Вас потрясающая фигура!», «Красивая фигурка! Очень секси💜💜💜», «Отлично сидит купальник, и фигура шикарная», «Вика,ты потрясающая!!!Только не худей», «Вика ты просто секси», – восторгаются поклонники Крутой.

Positive vibes only 🤘🏾 Фото опубликовано Victoria (@victoriakrut) Дек 15 2016 в 1:22 PST

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Примечательно, что старшая дочь композитора относится к тем молодым мамочкам, которые немедленно стараются похудеть, едва родив. Виктория сразу же бросилась в тренажерный и начала возвращать утраченную стройность, едва ее малышке исполнился месяц.

Напомним, радостной новостью о прибавлении в семействе Крутых поделился в своем Instagram Филипп Киркоров. Певец сообщил, что Вика родила дочь 21 ноября 2015 года в 16:05. счастливые родители назвали малышку Деми Роуз. Выбор имени обусловлен тем, что Крутая и ее супруг, ресторатор Давид Беркович, живут в Америке.

Happy Halloween Фото опубликовано Victoria (@victoriakrut) Окт 29 2016 в 8:06 PDT

Как сообщалось ранее, Вика и Давид познакомились, когда Крутой исполнилось всего 12 лет. Влюбленные узаконили свои отношения в июне 2014 года.

Сначала состоялась семейная церемония, которая прошла недалеко от Нью-Йорка, в поместье Хэмптонс. На ней присутствовали лишь самые близкие пары – родители невесты, ее сестра и несколько друзей.

Позже было организовано грандиозное торжество для друзей. Оно состоялось в конце июня того же года в Монако. На праздник было приглашено около 400 человек.