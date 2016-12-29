Джордж Майкл
 

Джордж Майкл. Фото: REUTERS/Scanpix

Поклонникам не дадут проститься с кумиром. На домашней церемонии будет петь Элтон Джон.

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Скончавшийся от сердечной недостаточности британский исполнитель Джордж Майкл неоднократно заявлял, что хочет быть похороненным рядом с матерью Лесли Панайоту в семейной могиле на кладбище в Хайгейте на севере Большого Лондона. Лесли скончалась от онкологического заболевания в 1997 году, именно тогда Джордж Майкл приобрел здесь место, сообщает издание The Sun.

Кладбище было открыто в 1839 году. И вскоре стало фешенебельным местом захоронения и популярным центром для прогулок – для викторианской эпохи характерно особое отношение к смерти. Сегодня на его поддержание тратится 52 тысячи фунтов в год (61 тыс. евро - Прим. ред.).

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Легендарный британский певец Джордж Майкл

Фото: Легендарный британский певец Джордж Майкл0

Захоронение здесь обойдется примерно в 31 тысячу фунтов (около 36 тыс. евро - Прим. ред.). Арендовать место для этого можно на срок от 30 до 100 лет. На погосте покоятся философ Карл Маркс, открывший электричество физик Майкл Фарадей, фигурант политического скандала, бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко.

На похороны Джорджа Майкла посторонних и журналистов не пустят – церемония пройдет в узком семейном кругу. Артиста не станут кремировать, как это сегодня принято.

Предполагается, что на церемонии прощания выступит близкий друг покойного Элтон Джон, который исполнит их общий хит Don't Let The Sun Go Down On Me.

Интересно, что артисты долгое время не общались друг с другом из-за пристрастия последнего к наркотикам и помирились лишь пять лет назад.

Агенты Джорджа Майкла сообщают, что документальный фильм, посвященный его жизни и карьере, над которым он работал в последние дни жизни, увидит свет в наступающем году. Рабочее название ленты – «Свобода» (Freedom) – в честь одного самых известных хитов исполнителя.

Поклонники возлагают цветы у дома певца Джорджа Майкла в Лондоне

Фото: Поклонники возлагают цветы у дома певца Джорджа Майкла в Лондоне0

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