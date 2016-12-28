Певица Пинк родила малыша 26 декабря и уже успела показать его своим поклонникам.

37-летняя популярная американская певица Пинк подарила своему мужу, мотогонщику Кэри Харту, сына.

Jameson Moon Hart 12.26.16 A photo posted by P!NK (@pink) on Dec 28, 2016 at 2:31pm PST

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Новорожденного мальчика назвали Джеймсоном Муном. О радостном событии звездная мама сообщила фанатам в Instagram, опубликовав несколько трогательных фотографий с сыном.

Один из снимков Пинк посвятила мужу, написав: «Я люблю отца своего ребенка!».

I love my baby daddy 💙 A photo posted by P!NK (@pink) on Dec 28, 2016 at 2:46pm PST

Отметим, что для Пинк и Кэри Харт это уже второй общий ребенок. Пара воспитывает пятилетнею дочку Уиллоу Сейдж.

























Aizvērt Американская певица Пинк Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix





