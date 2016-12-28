Певица Пинк родила малыша 26 декабря и уже успела показать его своим поклонникам.
37-летняя популярная американская певица Пинк подарила своему мужу, мотогонщику Кэри Харту, сына.
Еще по этой теме
Новорожденного мальчика назвали Джеймсоном Муном. О радостном событии звездная мама сообщила фанатам в Instagram, опубликовав несколько трогательных фотографий с сыном.
Один из снимков Пинк посвятила мужу, написав: «Я люблю отца своего ребенка!».
Отметим, что для Пинк и Кэри Харт это уже второй общий ребенок. Пара воспитывает пятилетнею дочку Уиллоу Сейдж.