Пинк
 

Пинк. Фото: REUTERS/Scanpix

Певица Пинк родила малыша 26 декабря и уже успела показать его своим поклонникам.

37-летняя популярная американская певица Пинк подарила своему мужу, мотогонщику Кэри Харту, сына.

Jameson Moon Hart 12.26.16

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Новорожденного мальчика назвали Джеймсоном Муном. О радостном событии звездная мама сообщила фанатам в Instagram, опубликовав несколько трогательных фотографий с сыном.

Один из снимков Пинк посвятила мужу, написав: «Я люблю отца своего ребенка!».

I love my baby daddy 💙

A photo posted by P!NK (@pink) on

Отметим, что для Пинк и Кэри Харт это уже второй общий ребенок. Пара воспитывает пятилетнею дочку Уиллоу Сейдж.

Американская певица Пинк

Фото: Американская певица Пинк0

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