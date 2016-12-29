«Я не забыла и не простила»: Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ

Скандально известная журналистка Божена Рынска объяснила свои слова о том, почему она рада гибели журналистов НТВ. О причинах грандиозного медиаскандала последних дней она поведала Павлу Лобкову в эфире «Дождя».

Отвечая на вопрос телеведущего о том, почему она написала свой пост, Рынска заявила, что несколько лет назад сотрудники НТВ испортили ей жизнь.

«Конечно, конечно.

Я пережила чудовищную травлю, которая осуществлялась именно НТВ, по заказу администрации президента. Я потеряла беременность, я лежала после пачки фенозипама трупом неделю. Это продолжалось в течение года. Мы пережили уголовное дело, которое было высосано из пальца, но лоббировали его Кулистиков и руководство НТВ», -

рассказала она.

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«НТВ, я считаю, — преступная организация. Эта организация последовательно занимается травлей инакомыслящих», - сказала Божена Рынска.

Отвечая на слова Лобкова о том, что не стоит глумиться над людьми, погибшими в страшных мучениях, Рынска заявила, что, напротив, очень этому рада.

«Я очень рада. Я испытывала страшные мучения, когда меня травили НТВ год. Это потеря ребенка, это попытки самоубийства, это осада. Сотрудники НТВ должны гореть в аду», - сказала она, признавшись, что не ожидала такой бурной реакции на свои слова.

«Я не думала, что моё слово так важно, что оно отзовётся так. Например, петицию с требованием лишить меня гражданства подписало втрое больше человек, чем петицию о недопустимости закрытия детского онкоцентра. Это всё, что нужно знать о нашем народе.

Я хочу, чтобы каждый НТВшник знал: я не забыла, я не простила», - пояснила она.

После этого Лобков признался, что до 2011 года работал на НТВ, поставив тем самым свою собеседницу в замешательство. Также телеведущий отметил, что принцип, которым, по его мнению, руководствуется Рынска, напоминает философию ИГИЛ. Однако журналистка заявила, что это не так.

«Это еврейский принцип: око за око, зуб за зуб. Я верующий человек, вы не можете оскорблять мои чувства, Павел. И этот способ израильский, он намного эффективнее европейского «подставь правую щёку«», - пояснила она.

В конце программы Божена сказала, что матери погибших журналистов просто плохо их воспитали.

«Я бы им сказала: вы были плохие матери. Вы не научили ваших детей, что лгать — это дурно. И поэтому ваши дети стали работать в новостях НТВ. Если бы вы научили ваших детей не лгать и не травить, они остались бы живы», -

уверена Рынска.