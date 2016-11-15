Прозябающая в нищете поп-звезда родила в Бразилии

Бывшая участница группы «Сливки» Дарья Ермолаева стала мамой во второй раз. Поп-звезда, еле сводящая концы с концами, родила в Бразилии.

Радостной новостью со своими многочисленными подписчиками Дарья Ермолаева поделилась на личной страничке в социальной сети Instagram. Бывшая певица опубликовала фотографию, сделанную прямо из больничной палаты. На снимке родившая артистка запечатлена лежащей на койке, а рядом в боксе спит новорожденный.

«Случилось ЧУДО! Мой главный подарок 🎁 на НГ ❤️ сегодня 29.12.2016г в 11:21 по нашему бразильскому времени в городе Флорианополис родился мой младшенький сыночек. Добро Пожаловать в этот мир ✌️ мой любимый император Maximus ты великолепен !!! 49,5см и 3,505кг. ☮ здоровый и спокойный мужичок передает всем большой привет!!! И огромную благодарность всем кто посылал нам лучи добра 💖😘 » – подписала фотографию счастливая Дарья.

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Подписчики немедленно отреагировали на радостную весть. Фанаты осыпали мамочку и малыша комплиментами и пожеланиями.

Отметим, что Дарья Ермолаева снова стала популярной после того, какнедавно СМИ всколыхнула новость о том, что экс-солистка группы «Сливки» прозябает в нищете в Бразилии и просит прислать ей денег на лечение.

Забила тревогу подруга Ермолаевой актриса и певица Теона Дольникова. Она рассказала о бедах, которые обрушились на Дарью в соцсети. По словам исполнительницы, девушке не повезло в личной жизни. «Попытаюсь вкратце рассказать длинную историю.. Даша вышла замуж, казалось за нормального парня из Москвы. Который в итоге заставил Ее продать родной дом в Москве и переехать жить почему-то в Бразилию. Половину денег он просто у нее отобрал, а на что осталось они купили развалюху, потому что на что либо другое им не хватало. С половиной суммы он сбежал и отказался от своего собственного ребенка за месяц до его рождения», – сообщила Дольникова и в качестве доказательства показала фото жуткого жилища Ермолаевой.

В разрушенном доме Дарье, утопающей в долгах, негде даже прилечь.

«Очень долгая история и грустная. В общем, сейчас Даша больна и ей требуется медицинская помощь, на которую у нее нет денег. Нет денег даже, чтобы купить билет и вернуться обратно. Да и не к кому.. Мама умерла..

РЕБЯТА, ДРУЗЬЯ МОИ, добрые люди! Давайте вместе попробуем ей помочь. Мы вместе. Даже если каждый из вас скинет хотя бы 10 рублей, мы сможем набрать хотя бы какую то сумму денег и отправить ей, чтобы не дать ей и Ее малышу Бруно умереть с голоду», – попросила всех неравнодушных о помощи Теона.

Неравнодушные люди откликнулись, переслав Ермолаевой более 100 тысяч рублей. Свои комментарии дал и бывший муж Дарьи. Денис Гатальский уличил ее в обмане и назвал исполнительницу аферисткой. Мужчина предположил, что его бывшая жена всех обманывает.

«Это все абсолютная ложь, которая была выдумана и реализована благодаря старым связям Дарьи, для того чтобы аудитория, поверившая в эту историю, перечислила ей деньги, иными словами человек таким образом зарабатывает. Я так и не увидел нигде ее диагноза, стоит задуматься, –

не щадя свою экс-супругу, заявил Денис. – Это полностью выдуманная история при поддержки Теоны Дольниковой. Возможно у нее действительно сейчас проблемы с деньгами, так как человек никогда в жизни официально не работал и не собирается этого делать».

Сама Ермолаева опровергла слова экс-мужа.

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