Лохматая Полина Гагарина предстала без макияжа

Полина Гагарина
 

Полина Гагарина. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Беременная певица показала, как выглядит дома без света софитов. Оказалось, что она вполне миловидная и симпатичная.

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Многие артисты без макияжа выглядят так, что в лесу увидишь – грибы отдашь. Но только не в случае с певицей Полиной Гагариной. На своей странице в социальной сети она опубликовала фото без глянца. Такой, какой ее видит только супруг.

Ее естественная красота и родинки порадовали поклонников, а трогательный хвостик на взъерошенных волосах удивил.

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«Очень красивая! Такая домашняя, милая», «Вы очень красивая естественная», «Без косметики вы смотритесь еще милее», – восторгаются они. Фанатам приятно видеть, что Поля – живой человек, а не идеальная кукла с нарисованным лицом.

Многие пытались на опубликованном артисткой фото разглядеть ее фигуру. По слухам, певица готовится стать мамой – она якобы на третьем месяце беременности.

Ранее пресс-служба Гагариной сообщила: «Полина продолжает работу в обыкновенном режиме, в соответствии с запланированным и утвержденным ранее графиком. За достоверными новостями, связанными с певицей, рекомендуем обращаться исключительно к официальным источникам».

Тогда фанаты неоднозначно восприняли эту информацию. «Она беременна?», «Это опровержение не официальных слухов, но не сказано, что не беременна», «Не сказали, что не беременна!», «Странное заявление. Абсолютно никаких опровержений. Наоборот накаляют обстановку», – рассуждали поклонники в комментариях.

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