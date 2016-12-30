СМИ узнали об экстренной госпитализации Райкина

Константин Райкин
 

Константин Райкин. Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По его данным, актера на скорой помощи доставили в институт имени Склифосовского. Другие подробности не сообщается.

28 декабря Райкин был прооперирован в Тобольске после того, как травмировал ногу на репетиции.

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После операции Райкин вышел на сцену и сыграл в моноспектакле «Своим голосом», уточнил директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев. Тем не менее ближайшие выступления артист отменил.

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