Эксперты не смогли определить причины смерти Джорджа Майкла

 

Джордж Майкл. Фото: REUTERS/Scanpix

Результаты вскрытия тела Джорджа Майкла, который умер в возрасте 53 лет 25 декабря, не помогли определить причины его смерти, заявила британская полиция.

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В заявлении полиции Долины Темзы сказано, что для определения причины смерти будут проведены новые тесты. Их результаты станут известны через несколько недель, передает Би-би-си.

Смерть Джорджа Майкла по-прежнему рассматривается как неожиданная, но не вызывающая подозрений.

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Музыкант скончался в Англии в графстве Оксфордшир в прошлое воскресенье.

Сотрудники полиции, прибывшие в его дом, не нашли ничего подозрительного.

Менеджер певца Майкл Липпман сообщил, что причиной смерти Джорджа Майкла стала сердечная недостаточность. По его словам, музыканта нашли «мирно лежащим в постели».

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что он был на грани жизни и смерти, а из-за использования аппарата искусственной вентиляции легких музыкант мог потерять голос.

Джордж Майкл в 1980-х годах выступал в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру и выпустил шесть альбомов.

За свою карьеру он получил множество музыкальных премий, в том числе три «Грэмми» и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

В последние годы певец не раз становился героем скандальных историй из-за проблем с наркотиками и даже получил небольшой тюремный срок после того, как разбил свою машину, находясь под воздействием наркотических средств.

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