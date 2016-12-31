Названы самые высокооплачиваемые звезды Европы

Американское издание Forbes обнародовало список самых высокооплачиваемых европейских звезд. Лидером рейтинга оказалась популярная британская группа One Direction, заработавшая благодаря гастролям и рекламным контрактам $110 миллионов.

На втором месте расположился португальский футболист Криштиану Роналду, заработок которого составил 88 миллионов долларов США. А замкнула первую тройку певица Адель, заработавшая 80,5 миллионов долларов.

Следом за ними идут швейцарский теннисист Роджер Федерер (68 млн), культовая британская группа The Rolling Stones (66,5 млн) и шотландский диджей Келвин Харрис (63 млн).

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В первую десятку издание включило также экс-солиста The Beatles Пола Маккартни (56 млн), сербского теннисиста Новака Джоковича (56 млн), а кроме того - ирландскую группу U2 (55 млн) и Британского шеф-повара Гордона Рамзи (54 млн).

Ранее сообщалось, что были названы самые высокооплачиваемые музыканты мира в 2016 году. Возглавила рейтинг американская поп-кантри-певица Тейлор Свифт.





































Aizvērt Группа "One Direction" Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix







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