Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом

Актриса поделилась снимком из своего дома, который, судя по всему, она приобрела совсем недавно. Артистка дала понять подписчикам, что этот роскошный подарок она преподнесла себе сама. Фолловеры лишь поздравили звезду «Универа» с приобретением.

Настасья Самбурская предпочла сделать себе подарок под Новый год. Она приобрела шикарные аппартаменты. Снимком из нового жилища актриса поделилась в своем микроблоге.

Артистка сфотографировалась с живой елью посреди пустого помещения, в котором, надо полагать, только ведутся ремонтные работы. Как бы то ни было, знаменитость не скрывает, что довольна приобретением и сразу же опровергла слухи о том, что жилплощадь досталась ей даром.

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Осуществляй мечты, не будь курицей 🐔🐔 @art_residence #ненасосаланеподарили #незавидуйбля Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Дек 30 2016 в 7:02 PST

Подписчики принялись поздравлять звезду с таким важным событием в ее жизни.

Большинство похвалили Самбурскую за старания и желание добиться поставленных целей. Некоторые пользователи отметили, что завидуют упорству и трудолюбию девушки.

«Потрясающая актриса. А самое главное – она всего добилась сама, и это стоило больших усилий! Умница!», «Новое жилье? Поздравляю! Это круто! Сколько простора для фантазии для ремонта», «Вы большая молодец, трудом своим к мечтам и реальности! Любви вам и женского счастья в Новом году! Творческих успехов», – написали подписчики в «Инстаграме».

Надо отметить, что у некоторых подписчиков все еще остались вопросы насчет того, является ли представленная жилплощадь второй на счету артистки, или девушка просто переехала в новое место. Напомним, что чуть более двух лет назад Самбурская впервые поведала своим подписчикам, что купила квартиру в центре Москвы и планирует сделать в ней капитальный ремонт.

Вот так вот бац и хоромы ☺️ Завтра первую партию вещей буду отправлять на пмж в новую квартиру 7ми комнатную 😂 Волнуюсь 😉 #ПещераБетмена Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Июл 24 2015 в 1:38 PDT

Спустя некоторое время знаменитость начала делиться с пользователями Сети фотографиями обновленного жилища. Она сообщила, что сделала балкон с панорамными окнами и кухню по индивидуальному заказу. В свое время актриса рассказывала, что одна недобросовестная фирма отказалась с ней работать, предварительно забрав первый взнос. В итоге, долгие разбирательства привели к тому, что Настасье пришлось обратиться к другой компании.

Достаточно часто актриса интересовалась у своих поклонников, какой дизайн предпочесть в ванной комнате или гостиной. Тогда Самбурская долгое время скрывала дизайн всей своей квартиры, показывая лишь ее детали.

Актриса неоднократно намекала, что всегда покупала жилье сама.

«Осуществлять мечты – это прекрасно!» – писала знаменитость под одной из первых фотографий своей квартиры в микроблоге.

Зависть недоброжелателей обострилась особенно сильно, когда Настасья представила многомиллионной аудитории в Сети солидную иномарку, которую она также купила за свои деньги.

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