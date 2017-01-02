«Таких, как ты, драли розгами»: Муж Божены Рынски пригрозил журналисту

Муж светского обозревателя Божены Рынски Игорь Малашенко пригрозил журналисту Сергею Пархоменко поркой розгами на конюшне. Его слова Рынска привела на своей странице в Facebook.

«Человек, известный под псевдонимом «Сергей Пархоменко«! С Игорем Малашенко общаюсь я, и он просил передать следущеее: «Пока не было фейсбука, таких, как ты, драли розгами на конюшне. И правильно делали. Готов сказать это вам в лицо», - написала она (орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.).

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Это был ответ на пост Пархоменко, в котором он просил Малашенко "запретить ей употреблять слово "диссидент".

«Если здесь есть кто-нибудь, кто общается с Игорем Малашенко (или, что скорее всего, Игорь Малашенко сам это читает, из-под какого-нибудь нейтрального никнэйма), попросите его, пожалуйста, запретить этой женщине употреблять слово «диссидент» в том смысле, в котором она это делает в последние дни. В частности, употреблять его в отношении себя самой», - написал журналист.

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