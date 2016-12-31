Папина копия: известный российский певец показал подросшего сына

Известный российский певец Стас Пьеха весьма редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, однако на днях он порадовал их и показал своего подросшего сына Петра.
На своей странице в Instagram артист опубликовал снимок с малышом, который сидит у него на коленях.
При этом
Пьеха поделился с поклонниками тем, что они с сыном загадали под бой курантов. Желание оказалось очень трогательным - не расставаться и не болеть.
Многие подписчики отметили, что маленький Петя просто-таки копия своего звездного папы.
Мы тут посовещались и решили что ... 1) "Не пока"... И это верное решение 2) договорились что никто не будет болеть, вам нельзя и нам некогда.. У нас столько планов... Болеть просто некультурно 3) и вам всем желаем ... Не прощаться и не болеть! С наступающим! #годПетра #годПети #снаступающим2017 #освоем #непока #будьтездоровы #любовнаялюбовь
Напомним, что о рождении сына поклонникам артиста долгое время вовсе не было известно. Сам Петя много времени проводит с мамой, моделью Натальей Горчаковой, в Европе, а певец часто уезжает на гастроли.
По словам Стаса, он содержит свою семью и надеется, что сможет больше времени проводить с сыном, когда тот подрастет.
«Пока что у него тот возраст, мне тяжело с ним взаимодействовать. Он мало говорит и много делает. Но скоро придет тот возраст, когда я смогу его взять за руку, разговаривать с ним и показывать что-то», -
рассказал Пьеха в студии передачи «Наедине со всеми».Еще по этой теме