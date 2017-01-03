Филипп Киркоров
 

Филипп Киркоров. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Певец сообщил, что в нашумевшей истории поставлена точка. И теперь про главный музыкальный скандал будущего года поп-король спел.

Филипп Киркоров стал гостем новогоднего выпуска программы «МасимМаксим» на Первом канале. В гости в замок к своей бывшей супруге Алле Пугачевой и ее нынешнему мужу Максиму Галкину поп-король пришел не с пустыми руками.

«Ваш малой Гарик любит театр, переодевалки, поэтому дарю ему костюм французского полицейского», – протянул певец подарок сыну Пугачевой.

«Ты сейчас любишь полицейских», – ехидно заметил Галкин, вспомним прошлогодний конфликт Киркорова с лидером французской группы Space Дидье Маруани, когда пришлось подключаться правоохранительным органам.

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Кроме того, Киркоров в этой передаче, вышедшей в эфир Первого канала во второй день нового года официально заявил: «Мы доказали, что песня «Жестокая любовь» была написана и зарегистрирована нами, российским композитором Олегом Попоковым, на пять лет раньше, чем песня Маруани. Мы победили, песня наша!».

О нашумевшем конфликте Киркоров исполнил шуточную песню на мотив скандальной «Жестокой любви». Слова в этом заочном музыкальном обращении к Маруани такие:

"А я и не знал, что в суды подают за песню,

Ну как же все это не честно.

Я не знал, я не знал.

Но все равно я тебе желаю счастья,

Нам незачем больше сказать –

Я все сказала, я все сказал.

А он и не знал,

Что с русскими так не проходит –

Нельзя у нас требовать денег,

А он не знал, а он не знал".

Филипп Киркоров выступил в Риге с новым шоу "Я"

Фото: Филипп Киркоров выступил в Риге с новым шоу "Я"0

Стоит заметить, что несколько лет назад после знаменитого конфликта с журналисткой Ириной Ароян, упрекнувший певца в большом количестве ремейков, Филипп тоже записал ответную песню с цитатами про «розовую кофточку» из скандальной пресс-конференции.

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