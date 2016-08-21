Супруга Игоря Николаева заговорила о второй беременности

Женщина рассказала, что тратит все свое время на воспитание дочери Вероники. Она призналась, что была бы счастлива подарить супругу наследника, однако пока не готова к этому. По словам артистки, ей нужно время, чтобы восстановиться после первых родов.

Юлия Проскурякова вместе с мужем Игорем Николаевым воспитывают годовалую Веронику. Женщина не раз признавалась, что на первом послеродовом этапе ей было тяжело совладать собой, но наследница успела научить маму быть терпимее. Однако артистка не собирается вновь уходить в декретный отпуск. Она заявила, что ей необходимо выждать время, прежде чем планировать вторую беременность.

«Пока не планирую рожать. Мне нужно восстановиться после рождения Вероники. Женщины меня поймут!» – сообщила артистка.

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Жена Игоря Николаева старается во всем оставаться образцовой матерью. Она внимательно следит за питанием и развитием девочки, подолгу слушает с ней приятную музыку и читает сказки.

Папаааа👼🏻 привееет!!! #дочкипапы с @igor_nikolaev_music P.s. Ногти у Вероники не накрашены, губы тоже, макияжа нет! A photo posted by Юлия Проскурякова (@uliaveronika) on Nov 19, 2016 at 3:47am PST

Глава семейства, в свою очередь, также не упускает возможности бывать вместе с дочкой. Юлия неоднократно заявляла в своих интервью, что Николаев для нее – пример любящего и заботливого папы. У композитора есть взрослая наследница Юлия, поэтому артисту немного проще справляться с родительскими обязанностями.

«Игорь не относится к категории людей, которые всегда лежат на диване. Он – отличный помощник, его можно обо всем попросить. Малышка его очень любит», – призналась артистка.

Юлия уверена, что о пополнении в семействе думать рано еще и по той причине, что пока важно много времени уделять Веронике. Оба родителя это прекрасно понимают и направляют все усилия на наследницу.

Чем кормить будете, мамаша🍽🍴😂🐥 A photo posted by Юлия Проскурякова (@uliaveronika) on Aug 21, 2016 at 8:52am PDT

Более того, рождение девочки было для женщины настоящим чудом, ведь она всегда мечтала о дочери. Знаменитость призналась, что молилась об этом на протяжении нескольких месяцев, прежде чем узнала пол ребенка.

Помимо всего, когда Проскурякова начала рассуждать об отношениях с мужем, она рассказала, что после рождения дочки их брак вышел на новый уровень. Они и прежде были откровенны друг с другом, однако с появлением Вероники все изменилось в лучшую сторону. Женщина сообщила, что Игорь старается прислушиваться к ее советам, обращается за помощью, когда это необходимо.

На концерте Кристины Орбакайте😃 сидим-посиживаем😂 с @igor_nikolaev_music Всем хорошего дня!!! A photo posted by Юлия Проскурякова (@uliaveronika) on Dec 10, 2016 at 11:32pm PST

По словам Юлии, она натолкнула Николаева на мысль спеть в дуэте с бывшей супругой Наташей Королевой. Увидев двух бывших возлюбленных вместе на одной сцене, поклонники быстро забили тревогу.

Однако Проскурякова осталась спокойна. «Выступление на юбилейном вечере Наташи было нашим совместным решением. Игорь у меня спросил, я сказала: «Почему нет? Выступите вместе!» А за то, что пишут поклонники, я отвечать не могу», – рассказала Юлия в интервью Собеседник.ру.

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