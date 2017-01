Супруга Игоря Николаева заговорила о второй беременности

Папаааа👼🏻 привееет!!! #дочкипапы с @igor_nikolaev_music P.s. Ногти у Вероники не накрашены, губы тоже, макияжа нет!

A photo posted by Юлия Проскурякова (@uliaveronika) on Nov 19, 2016 at 3:47am PST