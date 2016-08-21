Супруга Игоря Николаева заговорила о второй беременности

Юлия Проскурякова
 

Юлия Проскурякова. Фото: instagram.com

Женщина рассказала, что тратит все свое время на воспитание дочери Вероники. Она призналась, что была бы счастлива подарить супругу наследника, однако пока не готова к этому. По словам артистки, ей нужно время, чтобы восстановиться после первых родов.

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Юлия Проскурякова вместе с мужем Игорем Николаевым воспитывают годовалую Веронику. Женщина не раз признавалась, что на первом послеродовом этапе ей было тяжело совладать собой, но наследница успела научить маму быть терпимее. Однако артистка не собирается вновь уходить в декретный отпуск. Она заявила, что ей необходимо выждать время, прежде чем планировать вторую беременность.

«Пока не планирую рожать. Мне нужно восстановиться после рождения Вероники. Женщины меня поймут!» – сообщила артистка.

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Жена Игоря Николаева старается во всем оставаться образцовой матерью. Она внимательно следит за питанием и развитием девочки, подолгу слушает с ней приятную музыку и читает сказки.

Глава семейства, в свою очередь, также не упускает возможности бывать вместе с дочкой. Юлия неоднократно заявляла в своих интервью, что Николаев для нее – пример любящего и заботливого папы. У композитора есть взрослая наследница Юлия, поэтому артисту немного проще справляться с родительскими обязанностями.

«Игорь не относится к категории людей, которые всегда лежат на диване. Он – отличный помощник, его можно обо всем попросить. Малышка его очень любит», – призналась артистка.

Юлия уверена, что о пополнении в семействе думать рано еще и по той причине, что пока важно много времени уделять Веронике. Оба родителя это прекрасно понимают и направляют все усилия на наследницу.

Чем кормить будете, мамаша🍽🍴😂🐥

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Более того, рождение девочки было для женщины настоящим чудом, ведь она всегда мечтала о дочери. Знаменитость призналась, что молилась об этом на протяжении нескольких месяцев, прежде чем узнала пол ребенка.

Помимо всего, когда Проскурякова начала рассуждать об отношениях с мужем, она рассказала, что после рождения дочки их брак вышел на новый уровень. Они и прежде были откровенны друг с другом, однако с появлением Вероники все изменилось в лучшую сторону. Женщина сообщила, что Игорь старается прислушиваться к ее советам, обращается за помощью, когда это необходимо.

По словам Юлии, она натолкнула Николаева на мысль спеть в дуэте с бывшей супругой Наташей Королевой. Увидев двух бывших возлюбленных вместе на одной сцене, поклонники быстро забили тревогу.

Однако Проскурякова осталась спокойна. «Выступление на юбилейном вечере Наташи было нашим совместным решением. Игорь у меня спросил, я сказала: «Почему нет? Выступите вместе!» А за то, что пишут поклонники, я отвечать не могу», – рассказала Юлия в интервью Собеседник.ру.

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