Саша Project показала округлившийся животик

Артистка взволновала поклонников новым снимком. На фотографии Саша выглядит беременной, что весьма удивило фолловеров, ведь буквально несколько недель назад она демонстрировала точеную фигуру с тонкой талией. Тем не менее, некоторые пользователи начали поздравлять звезду.

Певица Саша Project удивила своих подписчиков в социальных сетях, выложив кадр с оголенным животом. Судя по изменившимся формам женщины, она находится в интересном положении. Однако мнения поклонников артистки разделились.

Некоторые посчитали, что снимок может быть старым, а другие отметили, что Саша могла лишь надуть живот до таких размеров.

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«Думайте, как хотите! А у нас Новый год и новые стандарты», - отметила певица в подписи к снимку.

Ряд пользователей социальной Сети уже начали поздравлять Сашу с предстоящем пополнением в семье. «Счастья-то привалило сколько», «Милый пузик», «Какая прелесть», - писали фолловеры.

К слову,

недавно исполнительница сообщила о том, что планирует выйти замуж. Саша Project предпочитает не раскрывать подробности предстоящего торжества. Для певицы этот брак станет вторым. По словам женщины, семейная жизнь с первым супругом у нее не сложилась.

«СтарХиту» удалось узнать, что свадьба состоится в Греции, а также артистка рассказала, что стоимость ее наряда составит около миллиона рублей.

«Фата будет выполнена из натуральной невесомой органзы, а корсет из натурального атласа. Платье будет декорировано итальянским кружевом ручной работы, натуральным стеклярусом и жемчугом. Именно это сочетание тканей создаст легкость и воздушность образа. Декор в виде жемчуга и камней сделает платье по-настоящему роскошным», - рассказала Саша.

Напомним, что звезда 2000-х получила предложение руки и сердца во время отдыха. Избранник устроил ей романтический сюрприз, предложив самой найти спрятанное в номере помолвочное кольцо. Однако Саша пока не рассказывает, когда именно состоится церемония бракосочетания.

«С датой пока не определились, так как сложность работы платья мечты может занять много времени. Дело не в дизайнере, а во мне - хочу, чтобы эта свадьба была самой запоминающейся и самой красивой!» - призналась певица «СтарХиту».

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