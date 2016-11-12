Саша Project показала округлившийся животик

Саша Project
 

Саша Project. Фото: instagram.com

Артистка взволновала поклонников новым снимком. На фотографии Саша выглядит беременной, что весьма удивило фолловеров, ведь буквально несколько недель назад она демонстрировала точеную фигуру с тонкой талией. Тем не менее, некоторые пользователи начали поздравлять звезду.

Певица Саша Project удивила своих подписчиков в социальных сетях, выложив кадр с оголенным животом. Судя по изменившимся формам женщины, она находится в интересном положении. Однако мнения поклонников артистки разделились.

Некоторые посчитали, что снимок может быть старым, а другие отметили, что Саша могла лишь надуть живот до таких размеров.

Реклама

«Думайте, как хотите! А у нас Новый год и новые стандарты», - отметила певица в подписи к снимку.

Ряд пользователей социальной Сети уже начали поздравлять Сашу с предстоящем пополнением в семье. «Счастья-то привалило сколько», «Милый пузик», «Какая прелесть», - писали фолловеры.

К слову,

недавно исполнительница сообщила о том, что планирует выйти замуж. Саша Project предпочитает не раскрывать подробности предстоящего торжества. Для певицы этот брак станет вторым. По словам женщины, семейная жизнь с первым супругом у нее не сложилась.

Если вы хотите понять , какое свадебное платье подходит именно Вам , то лучше сделать как я 😊 , собрать почти полный образ для понимания того как это будет выглядеть ! И в этом мне помогла целая команда 😻 : С платьями мне помогали : @weddingatelier @anna_mores , с макияжем @zhilnikova_vi , с букет @jollybunch и конечно же для полного понимания , что же у нас получилась я не смогла без помощи @gramov_g ❤ спасибо дорогие друзья , теперь я уверенна Знаю как буду выглядеть в самый ответственный день в моей жизни !!! 😻#news #новости #певица #певицасаша #саша #платье#белоеплатье#сашаproject #сашапроджект #саша #певицасаша #спасибо#яблагодарна#подготовкаксвадьбе #подружки #свадьба#девичник #star#singer #russiangirl #russia #moscow #moscowcity #счастье#трудныйвыбор #спасибодевочкимои

A photo posted by Настоящая Саша Гинзбург ️ (@ssashaproject) on

«СтарХиту» удалось узнать, что свадьба состоится в Греции, а также артистка рассказала, что стоимость ее наряда составит около миллиона рублей.

«Фата будет выполнена из натуральной невесомой органзы, а корсет из натурального атласа. Платье будет декорировано итальянским кружевом ручной работы, натуральным стеклярусом и жемчугом. Именно это сочетание тканей создаст легкость и воздушность образа. Декор в виде жемчуга и камней сделает платье по-настоящему роскошным», - рассказала Саша.

Напомним, что звезда 2000-х получила предложение руки и сердца во время отдыха. Избранник устроил ей романтический сюрприз, предложив самой найти спрятанное в номере помолвочное кольцо. Однако Саша пока не рассказывает, когда именно состоится церемония бракосочетания.

«С датой пока не определились, так как сложность работы платья мечты может занять много времени. Дело не в дизайнере, а во мне - хочу, чтобы эта свадьба была самой запоминающейся и самой красивой!» - призналась певица «СтарХиту».

Еще по этой теме
Беременна? Анна Седокова удивила округлившимся животиком

Беременна? Анна Седокова удивила округлившимся животиком

Полина Гагарина впервые заговорила о беременности

Полина Гагарина впервые заговорила о беременности

Супруга Игоря Николаева заговорила о второй беременности

Супруга Игоря Николаева заговорила о второй беременности


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR

reklama.vesti.lv

С 1 января в Латвии повышен налог на воду Новости

С 1 января в Латвии повышен налог на воду

CES 2017: представлен ноутбук с изогнутым дисплеем Hi-Tech

CES 2017: представлен ноутбук с изогнутым дисплеем

За ёлки придётся заплатить всем! Даже тем, кто их не ставил... Новости

За ёлки придётся заплатить всем! Даже тем, кто их не ставил...

Почувствуй разницу: встречаться с мальчиком или с мужчиной Wo&Men

Почувствуй разницу: встречаться с мальчиком или с мужчиной

Ученые локализовали источник «инопланетного» сигнала Hi-Tech

Ученые локализовали источник «инопланетного» сигнала

Певцы

Музыка

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
http://alkoutlet.lv

Темы

 