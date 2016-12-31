Сергей Лазарев показал самый дорогой подарок

В последние дни ушедшего года публике стало известно о сыне российского певца Сергея Лазарева. Артист подтвердил информацию папарацци и теперь делится с фанатами достижениями наследника.

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Наследнику Сергея Лазарева уже 2,5 года. По словам счастливого папы,

Никита сделал ему самый лучший подарок на Новый год – несколько листочков из детской раскраски.

мой самый лучший подарок на Новый год!)!❤❤❤ Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Дек 31 2016 в 9:32 PST

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Малыш еще не попадает в рамки рисунка, но, тем не менее, отец очень горд его художественным талантом.

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