Ольга Бузова уничтожает память о Дмитрии Тарасове

Российская телеведущая и дизайнер Ольга Бузова последовательно убирает из своей жизни все, что могло бы напомнить ей о Дмитрии Тарасове.
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Видимо, последним шагом стало избавление от татуировки, посвященной бывшему возлюбленному. Фанаты обратили внимание на странный аксессуар, который Ольга практически не снимает. С некоторых пор она носит на запястье повязку в тон одежде, если наряд без длинного рукава.
Поклонники уверены, что так она скрывает шрам после сведения татуировки, набитой в честь Тарасова. Кстати, Дмитрий также избавился от памятной тату.Еще по этой теме