Ольга Бузова уничтожает память о Дмитрии Тарасове

Российская телеведущая и дизайнер Ольга Бузова последовательно убирает из своей жизни все, что могло бы напомнить ей о Дмитрии Тарасове.

Видимо, последним шагом стало избавление от татуировки, посвященной бывшему возлюбленному. Фанаты обратили внимание на странный аксессуар, который Ольга практически не снимает. С некоторых пор она носит на запястье повязку в тон одежде, если наряд без длинного рукава.

К Новому году и Новой жизни готова 💯💯💯❤️🙏🏻 Всех с наступающим 🎄 Добра и счастья вашим домам 🙏🏻 люблю ❤️ Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 31 2016 в 11:26 PST

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Поклонники уверены, что так она скрывает шрам после сведения татуировки, набитой в честь Тарасова. Кстати, Дмитрий также избавился от памятной тату.

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