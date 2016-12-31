Ольга Бузова уничтожает память о Дмитрии Тарасове

Ольга Бузова
 

Ольга Бузова. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Российская телеведущая и дизайнер Ольга Бузова последовательно убирает из своей жизни все, что могло бы напомнить ей о Дмитрии Тарасове.

Еще по этой теме

Видимо, последним шагом стало избавление от татуировки, посвященной бывшему возлюбленному. Фанаты обратили внимание на странный аксессуар, который Ольга практически не снимает. С некоторых пор она носит на запястье повязку в тон одежде, если наряд без длинного рукава.

Реклама

Поклонники уверены, что так она скрывает шрам после сведения татуировки, набитой в честь Тарасова. Кстати, Дмитрий также избавился от памятной тату.

Еще по этой теме
Развод Ольги Бузовой: каким на самом деле был этот «идеальный брак»

Развод Ольги Бузовой: каким на самом деле был этот «идеальный брак»

Фото Бузовой с мамой и бабушкой шокировало поклонников

Фото Бузовой с мамой и бабушкой шокировало поклонников

После развода с Бузовой Тарасов подписался на предполагаемую разлучницу в Instagram

После развода с Бузовой Тарасов подписался на предполагаемую разлучницу в Instagram


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Часть дома
Часть дома, Ķekavas pag., 135000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Если он делает эти 10 вещей, он по уши влюблен в тебя Wo&Men

Если он делает эти 10 вещей, он по уши влюблен в тебя

CES 2017: представлен ноутбук с изогнутым дисплеем Hi-Tech

CES 2017: представлен ноутбук с изогнутым дисплеем

Путин не хотел, чтобы ты видел эти фото, но их обсуждают все! Hi-Tech

Путин не хотел, чтобы ты видел эти фото, но их обсуждают все!

Дамы отдыхают: хотели расплатиться натурой и размазали фекалии Новости

Дамы отдыхают: хотели расплатиться натурой и размазали фекалии

Что это за штука?! Мама ошарашила дочку «неприличным» подарком Wo&Men

Что это за штука?! Мама ошарашила дочку «неприличным» подарком

Телеведущие

Дом-2

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 