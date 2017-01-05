Ксения Собчак и ее мама шокировали своим видом

Ксения Собчак и Людмила Нарусова
 

Ксения Собчак и Людмила Нарусова. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Ксения Собчак поразила подписчиков своего блога, опубликовав фото, на котором они с мамой в необычных масках.

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Снимок она подписала так: «Культпоход всей семьей. Я с мамой в обьективе @mvitorgan ))) Спектакль «Вернувшиеся» - идеальное место после ретинолового пилинга в @beliysad - можно ходить в маске и не пугать людей!

Это, пожалуй, первая удачная, на мой взгляд, попытка «Sleep no more» в России. Очень крутые декорации, никакой экономии на деталях (специально рассмотрела все серебряные ложечки в сервантах), все сделано масштабно и очень впечатляюще!

Одно но - почему эта ходилка сделана по Ибсену? То, что произведение «привидения» далеко не первого ряда, и ты совсем не помнишь сюжет, а следовательно, не понимаешь происходящего - большой минус восприятия. В стране, где есть всенародно известные Гоголь с его «Вием» или Булгаков с «Мастером и Маргаритой» (которую до сих пор никто удачно не смог сделать - а тут идеальный формат же!!) зачем делать такой спектакль по Ибсену? Все-таки Шекспировская «Макбет» это всемирно известная пьеса. Но может я придираюсь. Потому что в целом - это восторг и идти надо обязательно!!!».

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Культпоход всей семьей. Яс мамой в обьективе @mvitorgan :))) Спектакль "Вернувшиеся"-идеальное место после ретинолового пилинга в @beliysad -можно ходить в маске и не пугать людей! Это,пожалуй,первая удачная,на мой взгляд,попытка "Sleep no more" в России . Очень крутые декорации,никакой экономии на деталях(специально рассмотрела все серебряные ложечки в сервантах) ,все сделано масштабно и очень впечатляюще! Одно но-почему эта ходилка сделана по Ибсену😳😳? То ,что произведение "привидения" далеко не первого ряда ,и ты совсем не помнишь сюжет,а следовательно,не понимаешь происходящего -большой минус восприятия. В стране,где есть всегародно известные Гоголь с его "Вием" или Булгаков с "Мастером и Маргаритой" (которую до сих пор никто удачно не смог сделать -а тут идеальный формат же!! ) зачем делать такой спектакль по Ибсену ? Все-таки Шекспировская "Макбет" это всемирно известная пьеса . Но может я придираюсь. Потому ,что в целом-это восторг и идти надо обязательно!!!

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Многие подписчики выразили свое недоумение, задавая Ксении вопросы о том, для чего носить подобные маски, другие же поддержали и поделились своим опытом прохождения пилинга и восстановления после него.

Стоит отметить, что некоторые комментаторы по-прежнему упрекают Собчак в том, что она уделяет слишком мало времени своему новорожденному сыну, регулярно выходя в свет и отлучаясь из дома.

Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак

Фото: Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак16

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