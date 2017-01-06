Обама и Питт, Джоли и Клинтон, Мадонна и Леди Гага: самые неожиданные родственные связи звезд

Брэд Питт и Барак Обама
 

Брэд Питт и Барак Обама. Фото: AP/ScanPix

В мире искусства есть много примеров, когда родственники становятся актерами, например, братья Хемсворты, Джилленхолы, семейство Кардашьян. Но актерские династии зачастую не так очевидны, а о родственных связях можно догадаться, только если покопаться в истории.

Брэд Питт и Барак Обама

Наверное, самым невероятным открытием в этом списке стала родственная связь Президента Америки Барака Обамы и актера Брэда Питта. Как оказалось, у них есть общий предок в девятом поколении – Эдвин Хикман, уроженец штата Вирджиния, который умер в 1769 году. Кстати, у Барака Обамы нашли еще одну интересную родственную связь.

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Оказалось, он в десятом поколении является родственником самого Джорджа Буша-младшего! Но вряд ли Обама стремится восстановить с ним семейные узы.

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Анджелина Джоли и Хиллари Клинтон

Вероятно, волевой характер и артистизм – общая черта в семье Анджелины Джоли и Хиллари Клинтон. Американский профессор генеалогии выяснил, что у Хилари есть и другие звездные родственники, например, Мадонна и Селин Дион.

Мадонна и Леди Гага

Выяснилось, что Мадонна и Леди Гага оказались дальними родственниками. Профессор генеалогии выяснил, что их предками является французская пара, которая переехала из Франции в Канаду в XVII веке. Возможно, именно поэтому их стили так схожи.

Райан Гослинг и Джастин Бибер

Всегда очаровательный и галантный Райан Гослинг оказался дальним родственником Джастина Бибера. Возможно, единственное, что подтверждает их родственную связь, – это наличие вокальных данных, ведь Райан начинал свою карьеру как певец. Ученые выяснили, что Бибер и Гослинг имеют общего родственника в 11-м поколении.

Оказалось, что Селин Дион и Аврил Лавин также являются их семьей. У всех четырех есть общий предок из Франции, живший в начале XVII века.

Эллен Дедженерес и Кейт Миддлтон

Герцогиня кэмбриджская Кейт Миддлтон и телеведущая Эллен Дедженерес являются родственниками в 12-м поколении. У Эллен с Кейт были общие родственники – сэр Томас Фэйрфакс и его жена Агнес Гасконь, которые жили в XVI веке в Англии. Странно, почему же Эллен не пригласили на королевскую свадьбу?

Кстати, ученые также выяснили, что Кейт является дальней родственницей режиссера Гая Ричи, их объединяет общий предок в XVIII веке.

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