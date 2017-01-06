Умер знаменитый актер Болливуда Ом Пури

Легендарный актер Болливуда Ом Пури скончался от сердечного приступа на 66 году жизни, передает BBC. Актер умер, находясь в собственном доме в Мумбаи, о чем изданию поведали родственники покойного.

Ом Пури являлся известным индийским актером, номинантом и лауреатом многочисленных индийских и международных кинопремий. На его счету две индийских премии «Серебряный лотос» за лучшую мужскую роль, а также премии кинофестивалей Канады и Чехии.

За свою продолжительную актерскую карьеру он снялся более, чем в ста кинолентах, а также телевизионных фильмах.

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Ранее сообщалось, что на 54-м году жизни скончался известный британский певец Джордж Майкл. По официальной информации, актер умер от сердечной недостаточности. Проведенное вскрытие не помогло более точно установить причину кончины артиста.

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