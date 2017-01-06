Беременная Полина Гагарина продемонстрировала изменившуюся фигуру

Полина Гагарина
 

Полина Гагарина. Фото: TASS/Scanpix

В знаменитом курортном поселке проходит фестиваль «Рождество на Роза Хутор», на котором традиционно собираются лучшие звезды отечественной эстрады. Григорий Лепс приглашает к участию многих артистов. Не стала исключением и российская певица, которая уже не может скрывать своего интересного положения.

На Красной Поляне собрались представители российской эстрады, которые приняли участие в фестивале «Рождество на Роза Хутор». Они приехали, чтобы поздравить гостей мероприятия со светлым праздником и исполнить свои лучшие композиции. Григорий Лепс постарался пригласить наиболее ярких звезд. Среди них оказалась и его коллега по музыкальному шоу «Голос» Полина Гагарина. Женщина впервые посетила Роза Хутор, но уже успела познакомиться с местными достопримечательностями. Она прибыла на Красную Поляну с супругом Дмитрием Исхаковым и сыном Андреем.

Первый день женщина провела в кругу семьи и друзей. Они много катались, активно проводили время и посещали ближайшие заведения. Однако Полина Гагарина приехала не только для того, чтобы отдохнуть. Она выступила на фестивале Григория Лепса со своими композициями, чем порадовала собравшуюся публику.

Гости вечера не могли не обратить внимания, что даже в легком черном платье фигура знаменитости заметно изменилась. Очевидно, что женщина больше не способна скрыть беременность, о которой говорят на протяжении нескольких недель.

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«Мне здесь нравится. Я впервые на Роза Хутор. Но здесь очень красиво, вкусно кормят в местных ресторанах. Я стараюсь ни в чем себе не отказывать. Ем все, что захочу», – сообщила Полина журналистам после выступления.

До сих пор Полина не дала комментариев по поводу интересного положения. Журналисты постоянно задают ей вопросы, однако официальные представители женщины не опровергают, но и не подтверждают имеющейся информации.

Надо сказать, что с каждым своим выходом Гагариной становится сложнее прикрыть округлившийся живот, который выдает секрет знаменитости.

Как бы то ни было, это не мешает исполнительнице весело проводить каникулы, совершать спуски по горным склонам, кататься на лыжах и просто наслаждаться местным воздухом.

Артистка сообщила, что далеко не первый раз отправляется на заснеженные курорты, но на именитый сочинский приехала только теперь с семьей. Они уже успели проехаться по известным трассам, совершить трудный подьем в гору.

Но сегодня всю первую половину дня знаменитость провела в гостиничном номере, так как хотела набраться сил перед выступлением на фестивале.

«Мы сегодня не катались с семьей. Перед выступлением мы спали, хотела прийти в себя. Вчера много катались, вообще делаем это постоянно. Сын в восторге, все в восторге. Думаем, что в ближайшее время еще поднимемся в горы», – поделилась с журналистами артистка.

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