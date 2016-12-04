79-летняя мама певицы Наргиз ушла в отрыв на вечеринке

Наргиз Закирова
 

Наргиз Закирова. Фото: Кадр из видео

Пожилая женщина исполнила зажигательный танец. Певица Наргиз поздравила маму Луизу Каримовну с днем рождения, опубликовав видео с ее участием. Как выяснилось, дама, находящаяся в почтенном возрасте, обожает похулиганить и умеет раскрепоститься.

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Финалистка второго сезона популярного проекта «Голос» Наркиз Закирова очень нестандартно поздравила в микроблоге с днем рождения свою маму, народную артистку Узбекской ССР Луизу Каримовну Закирову.

Вместо трепетных признаний родительнице в день ее 79-летия певица Наргиз опубликовала зажигательное видео с мамой в главной роли, доказывающее, что возраст это, действительно, всего лишь цифры.

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Дама, находящаяся в почтенных годах, обожает веселые вечеринки и не против того, чтобы развлечься в кругу молодежи. Очевидно, что Закирова-старшая в умении раскрепоститься вполне может дать фору своим внукам, а то и правнукам. «С Днем рождения тебя, мамочка!» - лаконично поздравила Луизу Каримовну ее звездная дочь.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ МАМОЧКА!!!🙏🏻❤🙏🏻

Видео опубликовано NARGIZ (@rocknnargiz)

А остальное за Наргиз о ее маме всем рассказал видео-ролик. Судя по всему, он был записан во время праздничной семейной вечеринки. В кадре мелькают старшая дочь певицы Сабина и ее сын Ной. Мальчику в сентябре 2016 года исполнилось два года, и не исключено, что веселое пати проходило по случаю его дня рождения.

Видео с мамой Наргиз покорило поклонников певицы. Они

отметили, что многим стоит поучиться у пожилой женщины оптимизму и умению радоваться жизни. Многие признались, что посмотрев ролик и сами готовы пуститься в пляс.

«Какая она классная! Поздравляю вашу маму! Счастья ей и долголетия!», «Учитесь, люди, жить вот так! И станет жизнь ваша еще прекрасней! Дай Бог здоровья всем мамам на свете в лице этой женщины!», «Наргиз, да она у вас хулиганка! Здоровья такому позитивном человеку!», «Честно, от такого и у самой душа затанцевала. Браво!», «Так вот в кого вы такая отрывная, мама - супер! Здоровья и счастья всей вашей семье!», - такие комментарии оставляют фолловеры певицы Наргиз к позитивному ролику.

Стоит отметить, что 2016 год ознаменовался для вокалистки разочарованиями в личной жизни и невероятными успехами - в творческой.

После 20 лет совместной жизни она подала на развод со своим третьим супругом Филиппом Бальзано. У пары есть общий ребенок — 16-летняя дочь Лейла. Как рассказывала Наргиз, Филипп превратил ее жизнь в ад.

Осенью прошлого года Наргиз и Максим Фадеев представили на суд поклонников новое совместное видео, которое произвело неизгладимое впечатление на фанатов певицы и продюсера. Песня «Вдвоем» рассказывает о трудностях и силе воли, о невероятном мужестве и истинной любви.

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