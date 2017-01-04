Новое фото Сергея Лазарева с сыном произвело фурор в Сети

Певец с мальчиком отправился на отдых к океану. Сергей Лазарев, который два с лишним года скрывал факт наличия у него наследника, впервые опубликовал совместный снимок с малышом. Поклонники рады за вокалиста и не могут понять, почему он столько времени ничего не рассказывал о сыне.

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Финал минувшего года ознаменовался поистине сенсационной новостью для поклонников Сергея Лазарева. Оказалось, что у певца есть сын по имени Никита, и причем не новорожденный, а уже вполне себе подросший ребенок двух с половиной лет.

Фанаты вокалиста и все, кто неравнодушен к тому, чем живет звезда вне сцены, еще не пришли в себя от этого неожиданно вскрывшегося обстоятельства, как Сергей Лазарев вновь подлил масла в огонь жарких обсуждений своей личной жизни.

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Певец впервые опубликовал совместное фото с сыном, сделанное во время новогодних каникул. Правда, на снимке видны лишь ноги звездного папы и его маленького наследника.

Отец и сын одеты в модном стиле Family Look – на ногах у них одинаковые слипоны синего цвета со смайлами.

«С наступающим Рождеством Христовым всех вас, дорогие мои друзья! Мира, добра, счастья и любви!», - подписал семейный снимок Сергей Лазарев.

Певец воспользовался долгими новогодними выходными, чтобы провести их с ребенком. Сергей Лазарев отправился с мальчиком в теплые края.

Где именно они находятся, знаменитость не сообщает. Но кто-то из осведомленных подписчиков микроблога исполнителя рассказал в комментариях к посту, что папа и сын отдыхают в Майами.

Снимок с малышом произвел неизгладимое впечатление на поклонников Сергея Лазарева. Они сделали несколько репостов и оставили больше тысячи комментариев, признаваясь, что очень рады за звезду, у которого, как оказалось, с личной жизнью все в порядке.

«Как мило, все не могу привыкнуть. Счастья вам!», «Папа и сын - вот это счастье», «Я рада, что у Сереженьки есть сыночек!», «Какое фото милое, доброе, просто класс», «О Боже, маленькие ножки уже с папой в одинаковых «сапожках». Как это чудесно! Счастья вам и только добра и радости в этот светлый праздник Рождества!» - пишут поклонники Сергея Лазарева.

ну здравствуй, Лето)))) солнце, океан! я так скучал! ☉☉☉☉ Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Янв 4 2017 в 8:30 PST

Напомним,

после того, как журналисты рассекретили сына певца, вокалист обратился с просьбой ко всем своим поклонникам уважать его право рассказывать о личной жизни только то, что он посчитает нужным.

Лазарев объяснил, что скрывал ребенка два с половиной года только потому, что не хотел пристального внимания общественности к малышу.

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