Поклонники Асмус и Харламова восхищены внешностью их дочери

Маленькой Анастасии исполнилось три года. В честь дня рождения малышки актриса Кристина Асмус показала новое фото наследницы, которое вызвало восторг у пользователей Сети. Больше всего их впечатлили роскошные волосы трехлетней девочки. Анастасию сравнили с Рапунцель.

Актриса Кристина Асмус и звезда Comedy Club Гарик Харламов накануне, 5 января, отметили третий день рождения своей обожаемой дочери Анастасии. Супруги стараются не афишировать семейную жизнь и довольно редко публикуют фотографии маленькой наследницы.

Однако в честь трехлетия Анастасии они сделали исключение.

Кристина Асмус публично поздравила дочку с днем рождения, разместив ее снимок.

Правда, пока малышку мама показывает только со спины, не желая демонстрировать общественности личико своего ребенка.

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«Сегодня нашей дочке 3 годика! Милая наша, самая добрая, умная, красивая, послушная, веселая, заботливая, ласковая, сказочная, мы тебя очень, очень любим! Будь счастлива! Улыбайся и смейся беззаботно, задорно! С Днем рождения, Настюша!», - написала Кристина Асмус.

Одни поклонники актрисы, заждавшиеся нового снимка ее дочери, не старались скрыть своего разочарования тем, что родители ни в какую не хотят развернуть Анастасию лицом к камере. Другим же вполне хватило и того, что показала Кристина. Они уверены, что малышка чудо как хороша, и восхищаются роскошной косой трехлетней девочки, сравнивая ее со сказочной Рапунцель.

«Какие шикарные волосы! Как у Рапунцель. Здоровья Настюше», «Коса какая красивая», «Уже такая коса в три года?», «С Днем рождения вашу доченьку и родителей! Шикарные волосы», «С Днем рождения, здоровья и всего самого хорошего!», «А какие шикарные густые волосы! Вау! Родителей тоже с Днем рождения принцессы», - такие комментарии оставляют под постом Кристины Асмус фолловеры актрисы.

Кстати,

однажды звезда уступила просьбам поклонников, умолявших ее сказать, на кого же похожа их с Гариком Харламовым дочка - на маму или на папу. «На обоих», - лаконично ответила Кристина Асмус.

Мои принцессы ) Фото опубликовано Гарик Харламов (@garikkharlamov) Окт 17 2016 в 10:44 PDT

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году. Всех удивлял союз артистки и звезды Comedy Club. По словам жены шоумена, дома он ведет себя иначе, чем на сцене.

«В жизни даже на два процента он на себя экранного не похож. Он другой человек – серьезный, мудрый, воспитанный, начитанный, очень эрудированный. Он, конечно, хозяин в нашем доме.

А свою работу, создавая образ на сцене, он, мне кажется, делает просто замечательно. Но, конечно, у нас дома хватает времени на юмор, шутки, но это шутки не ниже пояса, не те, который зачастую звучат с эфира», - рассказывала Асмус в интервью «СтарХиту».

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