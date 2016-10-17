Поклонники Асмус и Харламова восхищены внешностью их дочери

Гарик Харламов и Кристина Асмус
 

Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Маленькой Анастасии исполнилось три года. В честь дня рождения малышки актриса Кристина Асмус показала новое фото наследницы, которое вызвало восторг у пользователей Сети. Больше всего их впечатлили роскошные волосы трехлетней девочки. Анастасию сравнили с Рапунцель.

Еще по этой теме

Актриса Кристина Асмус и звезда Comedy Club Гарик Харламов накануне, 5 января, отметили третий день рождения своей обожаемой дочери Анастасии. Супруги стараются не афишировать семейную жизнь и довольно редко публикуют фотографии маленькой наследницы.

Однако в честь трехлетия Анастасии они сделали исключение.

Кристина Асмус публично поздравила дочку с днем рождения, разместив ее снимок.

Правда, пока малышку мама показывает только со спины, не желая демонстрировать общественности личико своего ребенка.

Реклама

«Сегодня нашей дочке 3 годика! Милая наша, самая добрая, умная, красивая, послушная, веселая, заботливая, ласковая, сказочная, мы тебя очень, очень любим! Будь счастлива! Улыбайся и смейся беззаботно, задорно! С Днем рождения, Настюша!», - написала Кристина Асмус.

Одни поклонники актрисы, заждавшиеся нового снимка ее дочери, не старались скрыть своего разочарования тем, что родители ни в какую не хотят развернуть Анастасию лицом к камере. Другим же вполне хватило и того, что показала Кристина. Они уверены, что малышка чудо как хороша, и восхищаются роскошной косой трехлетней девочки, сравнивая ее со сказочной Рапунцель.

«Какие шикарные волосы! Как у Рапунцель. Здоровья Настюше», «Коса какая красивая», «Уже такая коса в три года?», «С Днем рождения вашу доченьку и родителей! Шикарные волосы», «С Днем рождения, здоровья и всего самого хорошего!», «А какие шикарные густые волосы! Вау! Родителей тоже с Днем рождения принцессы», - такие комментарии оставляют под постом Кристины Асмус фолловеры актрисы.

Кстати,

однажды звезда уступила просьбам поклонников, умолявших ее сказать, на кого же похожа их с Гариком Харламовым дочка - на маму или на папу. «На обоих», - лаконично ответила Кристина Асмус.

Мои принцессы )

Фото опубликовано Гарик Харламов (@garikkharlamov)

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году. Всех удивлял союз артистки и звезды Comedy Club. По словам жены шоумена, дома он ведет себя иначе, чем на сцене.

«В жизни даже на два процента он на себя экранного не похож. Он другой человек – серьезный, мудрый, воспитанный, начитанный, очень эрудированный. Он, конечно, хозяин в нашем доме.

А свою работу, создавая образ на сцене, он, мне кажется, делает просто замечательно. Но, конечно, у нас дома хватает времени на юмор, шутки, но это шутки не ниже пояса, не те, который зачастую звучат с эфира», - рассказывала Асмус в интервью «СтарХиту».

Еще по этой теме
Асмус и Харламов впервые появились с дочерью на публике

Асмус и Харламов впервые появились с дочерью на публике

Двухлетняя наследница Харламова нарисовала его портрет

Двухлетняя наследница Харламова нарисовала его портрет

Ой! Гарик Харламов стремительно толстеет

Ой! Гарик Харламов стремительно толстеет


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR
Дом
Дом, Olaines pag., 195000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR

reklama.vesti.lv

Взгляните на пальцы своих рук - узнаете о склонности к болезням Wo&Men

Взгляните на пальцы своих рук - узнаете о склонности к болезням

Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями Wo&Men

Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями

Google подслушивает вас через микрофон. Как найти эти записи Hi-Tech

Google подслушивает вас через микрофон. Как найти эти записи

Эти фотографии светофоров в тумане свели интернет с ума Hi-Tech

Эти фотографии светофоров в тумане свели интернет с ума

Даже если санкции снимут сегодня, последствия будут долгими Новости

Даже если санкции снимут сегодня, последствия будут долгими

Звездные дети

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 