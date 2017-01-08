В деле о смерти Джорджа Майкла появились пугающие подробности

Джордж Майкл
 

Джордж Майкл. Фото: REUTERS/Scanpix

Уголовный отдел полиции Оксфордшира начал допрашивать всех знакомых певца.

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Неожиданная кончина знаменитого певца Джорджа Майкла по-прежнему не дает покоя ни его фанатам, ни стражам порядка.

Западные СМИ сообщают, что уголовный отдел полиции Оксфордшира начал допрашивать всех знакомых Джорджа, приходивших к нему в гости в последнюю неделю его жизни, и подозрение в убийстве звезды пало на его бывшего бойфренда, парикмахера Фади Фаваза.

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Поклонники возлагают цветы у дома певца Джорджа Майкла в Лондоне

Фото: Поклонники возлагают цветы у дома певца Джорджа Майкла в Лондоне0

Некоторые СМИ сообщают, что Фади намеренно подмешивал запрещенные препараты в еду Джорджа, чтобы вызвать передозировку.

Мотивы возможного преступления неясны, хотя поклонники считают, что Фаваз мог приревновать певца к его экс-возлюбленному Кенни Госсу, с которым Майкл возобновил общение незадолго до смерти.

Напомним, вскрытие тела Джорджа Майкла (которое показало бы медикам причины смерти знаменитости) пока не производилось.

Легендарный британский певец Джордж Майкл

Фото: Легендарный британский певец Джордж Майкл0

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