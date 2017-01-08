В деле о смерти Джорджа Майкла появились пугающие подробности

Уголовный отдел полиции Оксфордшира начал допрашивать всех знакомых певца.

Неожиданная кончина знаменитого певца Джорджа Майкла по-прежнему не дает покоя ни его фанатам, ни стражам порядка.

Западные СМИ сообщают, что уголовный отдел полиции Оксфордшира начал допрашивать всех знакомых Джорджа, приходивших к нему в гости в последнюю неделю его жизни, и подозрение в убийстве звезды пало на его бывшего бойфренда, парикмахера Фади Фаваза.

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Aizvērt Поклонники возлагают цветы у дома певца Джорджа Майкла в Лондоне AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA







Некоторые СМИ сообщают, что Фади намеренно подмешивал запрещенные препараты в еду Джорджа, чтобы вызвать передозировку.

Мотивы возможного преступления неясны, хотя поклонники считают, что Фаваз мог приревновать певца к его экс-возлюбленному Кенни Госсу, с которым Майкл возобновил общение незадолго до смерти.

Напомним, вскрытие тела Джорджа Майкла (которое показало бы медикам причины смерти знаменитости) пока не производилось.



















Aizvērt Легендарный британский певец Джордж Майкл REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA REUTERS/LETA







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