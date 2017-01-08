В деле о смерти Джорджа Майкла появились пугающие подробности

Уголовный отдел полиции Оксфордшира начал допрашивать всех знакомых певца.
- Эксперты не смогли определить причины смерти Джорджа Майкла 30 декабря 2016 г.
- Перед смертью Джордж Майкл собирался стать отцом 30 декабря 2016 г.
- Джордж Майкл тайно тратил миллионы долларов на благотворительность 27 декабря 2016 г.
- Александр Панайотов заявил о родстве с Джорждем Майклом 27 декабря 2016 г.
Неожиданная кончина знаменитого певца Джорджа Майкла по-прежнему не дает покоя ни его фанатам, ни стражам порядка.
Западные СМИ сообщают, что уголовный отдел полиции Оксфордшира начал допрашивать всех знакомых Джорджа, приходивших к нему в гости в последнюю неделю его жизни, и подозрение в убийстве звезды пало на его бывшего бойфренда, парикмахера Фади Фаваза.
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Некоторые СМИ сообщают, что Фади намеренно подмешивал запрещенные препараты в еду Джорджа, чтобы вызвать передозировку.
Мотивы возможного преступления неясны, хотя поклонники считают, что Фаваз мог приревновать певца к его экс-возлюбленному Кенни Госсу, с которым Майкл возобновил общение незадолго до смерти.
Напомним, вскрытие тела Джорджа Майкла (которое показало бы медикам причины смерти знаменитости) пока не производилось.Еще по этой теме