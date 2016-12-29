Снимок Анны Седоковой в бикини вызвал бурную реакцию в Сети

Исполнительница не перестает радовать поклонников своей подтянутой фигурой. При удобном случае она демонтирует пикантные части тела. Фолловеры, взволнованные разговорами о беременности артистки, были удивлены ее новым кадром, сделанным на борту яхты.

Анна Седокова воспитывает двоих дочерей. Несмотря на плотный рабочий график и заботу о наследницах, ей все же удается выбраться на отдых. Артистка удивила поклонников неожиданным летним снимком. Как поняли фолловеры, знаменитость отправилась в отпуск. В подписи к снимку Седокова поблагодарила одного человека, который, вероятно, помог ей организовать эту поездку.

«Когда посреди зимы лето. И пусть весь мир подождёт. Спасибо тебе», – написала Анна в своем микроблоге.

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Когда посреди зимы лето . И пусть весь мир подождёт . Спасибо Тебе ❤️ Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Янв 7 2017 в 11:26 PST

К слову, в настоящее время певица наслаждается теплым морем на юге Мексики. Она рада предоставленной возможности отвлечься от насущных проблем и с удовольствием проводит новогодние праздники. В течение нескольких недель Седокова отдыхала вместе с дочками в США, а буквально на днях перебралась в Центральную Америку. Ранее артистка делилась в социальной сети кадрами из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и других городов. Теперь же мама девочек решила посетить более теплый регион.

Стоит отметить, что

интерес к снимку Седоковой в бикини был вызван еще и тем, что в последнее время общественность все чаще обсуждает интересное положение знаменитости. Многие высказывают мнение, что женщина беременна в третий раз.

Однако представитель артистки во время разговора со «СтарХитом» в конце декабря прошлого года опроверг слухи.

«Анна не беременна. Буквально на днях она едет отдыхать за границу, будет фотографироваться в купальнике – сразу станет понятно, что ни о какой беременности речи не идет», – отметил ее агент Кирилл.

Поклонники пристально изучили снимок Седоковой в бикини и не обнаружили никаких изменений в ее фигуре.

Анна может похвастаться прекрасной физической формой. У кого-то возникла мысль, что Седокова все-таки беременна, но срок крайне мал.

Другие, напротив, уверены, что об этом говорить преждевременно. Фолловерам кажется, что в случае необходимости, исполнительница сама сообщит о предстоящем прибавлении.

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