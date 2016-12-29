Снимок Анны Седоковой в бикини вызвал бурную реакцию в Сети

Анна Седокова
 

Анна Седокова. Фото: instagram.com

Исполнительница не перестает радовать поклонников своей подтянутой фигурой. При удобном случае она демонтирует пикантные части тела. Фолловеры, взволнованные разговорами о беременности артистки, были удивлены ее новым кадром, сделанным на борту яхты.

Анна Седокова воспитывает двоих дочерей. Несмотря на плотный рабочий график и заботу о наследницах, ей все же удается выбраться на отдых. Артистка удивила поклонников неожиданным летним снимком. Как поняли фолловеры, знаменитость отправилась в отпуск. В подписи к снимку Седокова поблагодарила одного человека, который, вероятно, помог ей организовать эту поездку.

«Когда посреди зимы лето. И пусть весь мир подождёт. Спасибо тебе», – написала Анна в своем микроблоге.

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Когда посреди зимы лето . И пусть весь мир подождёт . Спасибо Тебе ❤️

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

К слову, в настоящее время певица наслаждается теплым морем на юге Мексики. Она рада предоставленной возможности отвлечься от насущных проблем и с удовольствием проводит новогодние праздники. В течение нескольких недель Седокова отдыхала вместе с дочками в США, а буквально на днях перебралась в Центральную Америку. Ранее артистка делилась в социальной сети кадрами из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и других городов. Теперь же мама девочек решила посетить более теплый регион.

Робин Шарма написал,что для того , чтобы желаемое осуществилось , необходимо (кроме действий безусловно ) дать публичное обещание ! На всю страну ! И тогда уже не будет варианта к побегу видимо))) #Яобещаюв2017 ❗️❗️❗️ Может попробуем тут? Дадим друг друга обещания ? #Яобещаюв2017 больше слушать Алину и доверять ей ! Она у меня уникальная , в свои 12 с такой твёрдой жизненной позицией , что я ей искренне восхищаюсь. ! Когда умер её папа, она вся собралась и стала жить дальше без оправданий ! В новой школе её переводят в усиленный математический класс , ежедневно по 3 часа занимается гимнастикой и осталась чистой и наивной, не смотря на свой переходный возраст ! #Яобещаюв2017 сильнее развить в Монике творческое направление ! Потому что это однозначно артистка . Она поёт , танцует , строит из себя не весть что 😜Так что актерское, песни , танцы и стихи Мо - вот что вы увидите в моем Инстаграм в 2017 ! А лично для себя ... Мне кажется , каждой маме нужен отдельный пост .)) Напишите мне ваши #Яобещаюв2017 👇🏻👇🏻👇🏻 И мы все скрепим это нашей силой ❤️

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Стоит отметить, что

интерес к снимку Седоковой в бикини был вызван еще и тем, что в последнее время общественность все чаще обсуждает интересное положение знаменитости. Многие высказывают мнение, что женщина беременна в третий раз.

Однако представитель артистки во время разговора со «СтарХитом» в конце декабря прошлого года опроверг слухи.

«Анна не беременна. Буквально на днях она едет отдыхать за границу, будет фотографироваться в купальнике – сразу станет понятно, что ни о какой беременности речи не идет», – отметил ее агент Кирилл.

Доброе утро ☀️ Меня часто спрашивают , зачем ты так много работаешь ? И откуда берёшь силы ? Вчера еле заснула в 3, в 7 проснулась за 30 минут до будильника . Написала своему директору на производство по одному техническому вопросу , который не давал мне заснуть вчера - 7 утра , Оля не спит ))) Написала своему директору - 7.30 Кирилл не спит в зал идёт . Начальник безопастности уже в дороге , дизайнер , швеи , конструктор уже выезжают в офис , фотосет уже готовится ... Люди , которые тебя окружают - вот секрет твоего постоянного движения ! Если они горят , не спят , маньячат вместе с тобой- все выйдет .. Если они не дают тебе уснуть вечером своими планами на будущее , не убегают пораньше - вас ждёт успех ! И даже когда тебя покинут на мгновение силы - они вытащат тебя за шкирки и впихнут в новый день .) Окружайте себя людьми для которых #ВАЖНО то что они делают ! Теми , кто впитывает каждую секунду этой жизни !!!!! Жадно и безжалостно !!!! ❤️❤️❤️ Охринееного нам дня ! Мы сегодня всех победим ! Обещаю тебе ❤️❤️❤️

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Поклонники пристально изучили снимок Седоковой в бикини и не обнаружили никаких изменений в ее фигуре.

Анна может похвастаться прекрасной физической формой. У кого-то возникла мысль, что Седокова все-таки беременна, но срок крайне мал.

Другие, напротив, уверены, что об этом говорить преждевременно. Фолловерам кажется, что в случае необходимости, исполнительница сама сообщит о предстоящем прибавлении.

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