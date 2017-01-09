Брэд Питт произвел фурор на «Золотом глобусе»

 

Брэд Питт. Фото: AP/Scanpix

Брэд Питт произвел фурор на премии «Золотой глобус». Голливудского актера приветствовали бурными и продолжительными аплодисментами, когда он вышел на сцену.

На сцене «Золотого глобуса» Брэд Питт оказался, чтобы представить фильм режиссера Барри Дженкинса «Лунный свет», которая боролась за главный приз в номинации «Лучшая драма».

Облаченный в классический черный смокинг и бабочку Брэд Питт был невероятно хорош. По всей видимости, развод положительно сказался на внешности артиста: голливудский актер словно бы помолодел и постройнел.

Реклама
В Голливуде вручены премии "Золотой глобус"

Фото: В Голливуде вручены премии "Золотой глобус"0

Публика приветствовала Питта бурными и продолжительными аплодисментами. В Сети прокомментировали это обстоятельство двояко.

Кто-то предположил, что фурор, произведенный актером, стал следствием его развода с Анджелиной Джоли, причем звездные коллеги ясно дали понять, что поддерживают именно Брэда.

Однако другие заявили, что, если бы на сцене оказалась Анджелина Джоли, то публика точно так же рукоплескала ей. Кстати, сама Джоли на церемонии награждения премии «Золотой глобус» не появилась.

Впрочем, и без нее на мероприятии было весело. Так, в Интернете набирает популярность поцеловавшиеся звезды «Человека-паука» Эндрю Гарфилд и «Дэдпула» Райан Рейнолдс.

ЧИТАЙ НА TVNET: Вот это номер: известные голливудские актеры поцеловались на премии

Ушлые журналисты умудрились заснять, как в момент триумфа другого известного актера Райана Гослинга счастливые Гарфилд и Рейнолдс обменялись страстным поцелуем. Причем законная супруга Райна, сидящая рядом актриса Блейк Лайвли, лишь посмеялась.

Еще по этой теме
Кинопремия Critics' Choice назвала лучших актеров года

Кинопремия Critics' Choice назвала лучших актеров года

Кинопремьеры января: Три икса, Обитель зла и другие

Кинопремьеры января: Три икса, Обитель зла и другие

«Золотой глобус-2017»: Объявлены все победители

«Золотой глобус-2017»: Объявлены все победители


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями Wo&Men

Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями

СГД насчитала Rīgas satiksme налог в размере 89 941 евро Новости

СГД насчитала Rīgas satiksme налог в размере 89 941 евро

Задержанный сотрудник LDz был членом партии Согласие Новости

Задержанный сотрудник LDz был членом партии Согласие

Чудо Аюрведы от всех болезней: готовим молочный чай с куркумой Wo&Men

Чудо Аюрведы от всех болезней: готовим молочный чай с куркумой

Как марсиане видят Землю и Луну: снимок NASA Hi-Tech

Как марсиане видят Землю и Луну: снимок NASA

Актеры

Звезды кино

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C++ PROGRAMMĒTĀJU
C++ PROGRAMMĒTĀJU
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 