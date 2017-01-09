Брэд Питт произвел фурор на «Золотом глобусе»

Брэд Питт произвел фурор на премии «Золотой глобус». Голливудского актера приветствовали бурными и продолжительными аплодисментами, когда он вышел на сцену.

На сцене «Золотого глобуса» Брэд Питт оказался, чтобы представить фильм режиссера Барри Дженкинса «Лунный свет», которая боролась за главный приз в номинации «Лучшая драма».

Облаченный в классический черный смокинг и бабочку Брэд Питт был невероятно хорош. По всей видимости, развод положительно сказался на внешности артиста: голливудский актер словно бы помолодел и постройнел.

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Aizvērt В Голливуде вручены премии "Золотой глобус" AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA







Публика приветствовала Питта бурными и продолжительными аплодисментами. В Сети прокомментировали это обстоятельство двояко.

Кто-то предположил, что фурор, произведенный актером, стал следствием его развода с Анджелиной Джоли, причем звездные коллеги ясно дали понять, что поддерживают именно Брэда.

Однако другие заявили, что, если бы на сцене оказалась Анджелина Джоли, то публика точно так же рукоплескала ей. Кстати, сама Джоли на церемонии награждения премии «Золотой глобус» не появилась.

Впрочем, и без нее на мероприятии было весело. Так, в Интернете набирает популярность поцеловавшиеся звезды «Человека-паука» Эндрю Гарфилд и «Дэдпула» Райан Рейнолдс.

ЧИТАЙ НА TVNET: Вот это номер: известные голливудские актеры поцеловались на премии

Ушлые журналисты умудрились заснять, как в момент триумфа другого известного актера Райана Гослинга счастливые Гарфилд и Рейнолдс обменялись страстным поцелуем. Причем законная супруга Райна, сидящая рядом актриса Блейк Лайвли, лишь посмеялась.

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