Максим Аверин поразил роскошной шевелюрой

Максим Аверин
 

Максим Аверин. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Актер показал уникальное архивное фото. Таким поклонники его еще не видели.

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Мы привыкли к гладкой и блестящей лысине Максима Аверина, но таким он был, конечно, не всегда.

На своей странице в социальной сети Instagram исполнитель главных ролей в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский» опубликовал уникальное фото со времен молодости, когда алопеция еще не настигла.

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«Я, кажется, подрос», – иронично подписал снимок актер. «Максим Викторович, где Ваша шикарная шевелюра?», «Подрос, сменил прическу – только и всего», «Где-то прибыло, где-то убыло», «Ого, сколько волос, даже на пробор!», «Что-то между Есениным и Маяковским», – комментируют поклонники архивный кадр.

"Я, кажется, подрос.

Фото опубликовано maximaverin (@maximaverin)

Стоит заметить, что Аверин регулярно балует подписчиков ретроснимками, показывая, каким был в годовалом возрасте, в начальной школе.

Тем самым Максим приоткрывает завесу тайны над своим детством, поскольку о том розовом периоде его жизни известно мало.

Он родился в Москве. Его отец работал на «Мосфильме» художником-декоратором. Во многом благодаря этому в шесть лет Максим дебютировал на экране в эпизодической роли. По словам артиста, отец воспитывал его по-спартански: учил бегать босиком по снегу и приучал к самостоятельности. При этом внутри маленького Аверина всегда сидел бесенок – он всегда любил пошалить.

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