Как трогательно! Опубликовано домашнее видео супругов Константина Меладзе и Веры Брежневой

Вера Брежнева и Константин Меладзе
 

Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото: Кадр из передачи "Сегодня вечером"

Вера Брежнева и ее муж - продюсер Константин Меладзе - встречались, по словам бывшей супруги, 10 лет, и тайно поженились в Италии полтора года назад. На творческом вечере в рамках фестиваля «Роза Хутор» певица показала, как любит своего мужа Меладзе.

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Вера Брежнева исполнила на творческом вечере Константина Меладзе в рамках фестиваля Григория Лепса «Роза Хутор» песню из фильма «Оттепель», а потом подошла к мужу, аккомпанировавшему ей на рояле, и поцеловала, сказав слова благодарности.

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На днях в Сети появилось видео семейного торжества супругов. На вечеринке в честь Нового года присутствовали Константин Меладзе и Вера Брежнева, ее дочка Сара, мама и младшая сестра.

Также видно, что в гостях у звездной четы побывал младший брат именитого продюсера - Валерий Меладзе с дочками.

Как отмечает издание «Апостроф», на видео попала и младшая сестра знаменитостей - Лиана Меладзе.

Видео в Сеть выложено представителями официальной группы Веры Брежневой Вконтакте.

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