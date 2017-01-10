Как выглядят постаревшие участницы золотого состава «ВИА Гры»

 

Фото: Кадр из клипа "Бриллианты"

Альбина Джанабаева, Вера Брежнева и Надежда Грановская объединились.

За восемнадцать лет существования на эстраде группы «ВИА Гра» она несколько раз меняла состав. Продюсеры многократно заявляли о закрытии проекта. В группе то и дело возникли конфликты, участницы уходили и начинали сольную карьеру.

«Золотым» же составом коллектива поклонники считают Альбину Джанабаеву, Веру Брежневу и Надежду Грановскую, которые вместе пели в «ВИА Гра» с сентября 2004-го по январь 2006-го. Музыкальные критики называли их трио самым сексуальным и успешным за всю историю группы.

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Именно с этими исполнительницами было выпущено максимальное количество песен, клипов и альбомов за всю историю «ВИА Гры», а группа была лидером российских чартов по количеству ротаций на радио и ТВ, а также по продажам альбомов.

Позже некоторые из девушек возвращались в группу, потом снова уходили. Но вместе официально больше на работали, собираясь разве что по случаю юбилеев коллектива.

Поэтому радости поклонников не было предела, когда Джанабаева, Брежнева и Грановская вышли вместе на сцену «Роза Холл» в Сочи во время творческого вечера композитора и продюсера Константина Меладзе и исполнили несколько песен, включая хит 2004 года «Сто шагов назад».

«Волнительно возвращаться в прошлое, пусть даже на время одной песни... но это было прекрасно... не важно, каким называют этот наш состав. Важно – что мы несли втроем любовь, приятно, что вам и сейчас это нравится», –

подписала Вера Брежнева памятный снимок, опубликованный на ее странице в Instagram.

Стоит отметить, что многие поклонники «золотым составом» группы «ВИА Гра» считают Веру Брежневу, Надю Грановскую и Анну Седокову.

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