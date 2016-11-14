Юлия Высоцкая
 

Юлия Высоцкая. Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Актриса и кулинар Юлия Высоцкая неожиданно сменила цвет волос. Восхищенные поклонники отметили, что она стала неузнаваемой в новом имидже.

Звезда обласканной критиками исторической драмы «Рай» устала отращивать волосы, которые она сбрила ради роли русской аристократки, арестованной нацистами. Соскучившаяся по длинным локонам Юлия примерила сразу несколько париков, из теплой блондинки превратившись в жгучую брюнетку.

Обычно светловолосых женщин темный цвет старит, но с 43-летней Высоцкой вышло наоборот. Пользователи Сети отметили, что с таким оттенком волос супруга Андрея Кончаловского заметно помолодела.

Реклама

Она обнародовала в Instagram фото, на котором примеряет сразу несколько вариантов париков. Возможно, Юлия готовится к новой роли и подбирает образ специально для фильма.

Каких-либо подробностей актриса не сообщила. «А если не лысая и не блондинка?» – только лишь спросила у своих подписчиков Высоцкая и добавила хештеги #волосыраститебыстрее и #парикэтоприкольно.

Комментаторы разделились во мнениях. Одни посчитали, что артистка выглядит отлично с темными и длинными волосами. «Очень идет 👍 брюнеткой Вы еще не были 😍», «Nikita ... от Бессона ... нравится....», «С длинными волосами – будто девочка 18 лет)», – отметили моложавость звезды подписчики.

Выходные #juliavysotskaya #юлиявысоцкая #кончаловский #konchalovsky #новыйгодбудетлучшестарого

Фото опубликовано Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)

Другие посчитали, что Юлия хороша исключительно в светлом цвете. «С короткими и блондинка», «Нееет, только блондинкааа!!!», «Лучше или лысая, или блондинка!)))❤️❤️❤️», «Коротко и блонд», «С карэ на Ираду Зейналову становитесь похожи) но блонд лучше)))», – вынесли вердикт поклонники актрисы.

Третьи уверены, что Высоцкая во всех оттенках хороша. «Вы очаровательны в любом образе, т.к. ваша улыбка, обаяние и искренность вне всяких сомнений!» – не жалеют комплиментов для своей любимицы подписчики.

Еще по этой теме
Секрет счастливой жизни Юлии Высоцкой

Секрет счастливой жизни Юлии Высоцкой

Высоцкая стала звездой «Инстаграма» после Венецианского фестиваля

Высоцкая стала звездой «Инстаграма» после Венецианского фестиваля

Страшное признание Юлии Высоцкой

Страшное признание Юлии Высоцкой


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 300 EUR
Дом
Дом, Ropaži, 122800 EUR
Дом
Дом, Olaines pag., 195000 EUR

reklama.vesti.lv

В Минске НЛО устроили парад в небе Hi-Tech

В Минске НЛО устроили парад в небе

Вековую эволюцию моды на брови показали на видео Wo&Men

Вековую эволюцию моды на брови показали на видео

Цвет глаз и отношения: подходите ли вы друг другу? Wo&Men

Цвет глаз и отношения: подходите ли вы друг другу?

Причина крушения самолета ТУ-154 установлена: это не теракт Новости

Причина крушения самолета ТУ-154 установлена: это не теракт

Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран Новости

Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран

Актеры

Российские исполнители

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля
Продают Земля 450 000 EUR
Продают Дома
Продают Дома 67 000 EUR
Сдают Офисы
Сдают Офисы 198 EUR
Сдают Квартирy
Сдают Квартирy 700 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 